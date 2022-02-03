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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/كيروش-يوجه-رسالة-عاجلة-للاعبي-مصر-قبل-ساعات-من-موقعة-الكاميرون-1057833705.html
كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر قبل ساعات من موقعة الكاميرون
كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر قبل ساعات من موقعة الكاميرون
وجه المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الخميس، رسالة إلى لاعبي المنتخب المصري، قبل لقاء نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:30+0000
2022-02-03T10:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار مصر الآن
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وقال كيروش، في رسالته، "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا"، مضيفا: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين".وتلتقي مصر، مساء اليوم، بالكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين في البطولة الأكبر في القارة السمراء.وتأهلت مصر إلى نصف النهائي بعد التغلب على المغرب (2-1) في ربع النهائي، بينما بلغت الكاميرون الدور ذاته عقب تحقيق الفوز على غامبيا بثنائية نظيفة.
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أخبار مصر الآن

كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر قبل ساعات من موقعة الكاميرون

10:30 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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وجه المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الخميس، رسالة إلى لاعبي المنتخب المصري، قبل لقاء نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون.
وقال كيروش، في رسالته، "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا"، مضيفا: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".
وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين".
وتلتقي مصر، مساء اليوم، بالكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين في البطولة الأكبر في القارة السمراء.
وتأهلت مصر إلى نصف النهائي بعد التغلب على المغرب (2-1) في ربع النهائي، بينما بلغت الكاميرون الدور ذاته عقب تحقيق الفوز على غامبيا بثنائية نظيفة.
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