كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر قبل ساعات من موقعة الكاميرون

وقال كيروش، في رسالته، "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا"، مضيفا: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين".وتلتقي مصر، مساء اليوم، بالكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين في البطولة الأكبر في القارة السمراء.وتأهلت مصر إلى نصف النهائي بعد التغلب على المغرب (2-1) في ربع النهائي، بينما بلغت الكاميرون الدور ذاته عقب تحقيق الفوز على غامبيا بثنائية نظيفة.
وجه المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الخميس، رسالة إلى لاعبي المنتخب المصري، قبل لقاء نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون.
وقال كيروش، في رسالته، "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا"، مضيفا: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا".
وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للآخرين".