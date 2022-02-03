https://arabic.sputniknews.com/20220203/لقاح-سبوتنيك-v-يتفوق-على-فايزر-الأمريكي-من-حيث-عدد-الدول-المعترفة-به-1057830158.html

لقاح "سبوتنيك V" يتفوق على "فايزر" الأمريكي من حيث عدد الدول المعترفة به

لقاح "سبوتنيك V" يتفوق على "فايزر" الأمريكي من حيث عدد الدول المعترفة به

تحصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على المركز الثاني في بين اللقاحات العالمية من حيث عدد الدول المعترفة به. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T09:42+0000

2022-02-03T09:42+0000

2022-02-03T09:42+0000

روسيا

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وبلغ عدد الدول المعترفة باللقاح الروسي 45 دولة، بينما تعترف بلقاح "فايزر" الأمريكي 43 دولة.وتفوق على لقاح "سبوتنيك V" في القائمة لقاح "أسترازينكا" فقط بـ49 دولة معترفة به.ووفقا للموقع الرسمي للقاح "سبوتنيك V" على الإنترنت، فإنه يعد أول لقاح مضاد لـ "كوفيد 19" مسجل رسميا، على مستوى العالم، ويقوم على مبدأ نواقل الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة جيدا؛ وتم اعتماده في أكثر من 70 دولة، يزيد عدد سكانها عن 4 مليارات نسمة.وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 بالمئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 كانون الأول/ديسمبر 2020، وحتى 31 آذار/مارس 2021.وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ، "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".وترى موسكو مؤشرات مشجعة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V"، خلال العام الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/علماء-الأوبئة-حول-العالم-يؤكدون-فعالية-لقاحات-سبوتنيك-الروسية-ضد-متحور-أوميكرون-1057244141.html

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