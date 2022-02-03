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https://arabic.sputniknews.com/20220203/لماذا-تكثف-كوريا-الشمالية-تجاربها-الصاروخية-1057682410.html
لماذا تكثف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية؟
لماذا تكثف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية؟
أجرت كوريا الشمالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تجارب صاروخية يتجاوز عددها ما تم إجراؤه من تجارب خلال عام 2021 بأكمله. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T07:10+0000
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وتقول وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته مطلع الشهر الجاري، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يفجر الطريق الذي يمكن أن يسلكه الرئيس الأمريكي جو بايدن للوصول إليه.ولفتت الوكالة إلى أن صواريخ كوريا الشمالية تمثل أزمة جديدة تساهم في الضغط على بايدن، الذي يواجه ضغوط الأزمة الأوكرانية مع روسيا وأزمة أخرى بشأن حقوق الإنسان مع الصين.وتقول الوكالة إن التجارب الصاروخية التي أجراها كيم جونغ أون الشهر الماضي، وآخرها تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، الأحد الماضي، تشير إلى أنه يستعد لإجراء تجربة جديدة لصاروخ عابر للقارات يمكنه وصول جميع الأراضي الأمريكية من لوس أنجلوس إلى البيت الأبيض.ورغم حديث الأمريكيين عن استئناف المفاوضات في المستقبل إلا أنه لا يوجد شيء يتم تقديمه لزعيم كوريا الشمالية، الذي يمكن أن يستغل الفترة الحالية لتقوية برامجه النووية والصاروخية حتى يتم العودة للمفاوضات مجددا.ويضاف إلى ذلك أن كوريا الجنوبية تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار المقبل، وهو ما يعني أن الرئيس الجديد لن يكون مستعدا لعمل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل منتصف العام، وهو ما يمثل فرصة أخرى لكوريا الشمالية يمكن الاستفادة منها.يذكر أن كوريا الشمالية أجرت 7 تجارب صاروخية في يناير 2022، كان أبرزها إطلاق صاروخ "هواسونغ - 12" متوسط المدى، الذي يوصف بأنه أقوى اختبار صاروخي منذ 2017 عندما تم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/معلومات-عن-أقوى-اختبار-صاروخي-لكوريا-الشمالية-منذ-2017-1057549637.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

لماذا تكثف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية؟

07:10 GMT 03.02.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / KCNA
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أجرت كوريا الشمالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تجارب صاروخية يتجاوز عددها ما تم إجراؤه من تجارب خلال عام 2021 بأكمله.
وتقول وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته مطلع الشهر الجاري، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يفجر الطريق الذي يمكن أن يسلكه الرئيس الأمريكي جو بايدن للوصول إليه.
ولفتت الوكالة إلى أن صواريخ كوريا الشمالية تمثل أزمة جديدة تساهم في الضغط على بايدن، الذي يواجه ضغوط الأزمة الأوكرانية مع روسيا وأزمة أخرى بشأن حقوق الإنسان مع الصين.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
معلومات عن أقوى اختبار صاروخي لكوريا الشمالية منذ 2017
31 يناير, 17:36 GMT
وتقول الوكالة إن التجارب الصاروخية التي أجراها كيم جونغ أون الشهر الماضي، وآخرها تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، الأحد الماضي، تشير إلى أنه يستعد لإجراء تجربة جديدة لصاروخ عابر للقارات يمكنه وصول جميع الأراضي الأمريكية من لوس أنجلوس إلى البيت الأبيض.
وأوضحت الوكالة أن كيم جونغ أون أجرى عام 2017 تجربة لصاروخ عابر للقارات قبل قمته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي عقدها في 2018.
ورغم حديث الأمريكيين عن استئناف المفاوضات في المستقبل إلا أنه لا يوجد شيء يتم تقديمه لزعيم كوريا الشمالية، الذي يمكن أن يستغل الفترة الحالية لتقوية برامجه النووية والصاروخية حتى يتم العودة للمفاوضات مجددا.
وبحسب الوكالة، فإنه من غير المرجح أن تدعم روسيا والصين أي إجراء أمريكي لفرض عقوبات على كوريا الشمالية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن ذلك يجعل الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قليلة.
ويضاف إلى ذلك أن كوريا الجنوبية تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار المقبل، وهو ما يعني أن الرئيس الجديد لن يكون مستعدا لعمل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل منتصف العام، وهو ما يمثل فرصة أخرى لكوريا الشمالية يمكن الاستفادة منها.
يذكر أن كوريا الشمالية أجرت 7 تجارب صاروخية في يناير 2022، كان أبرزها إطلاق صاروخ "هواسونغ - 12" متوسط المدى، الذي يوصف بأنه أقوى اختبار صاروخي منذ 2017 عندما تم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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