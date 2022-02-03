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https://arabic.sputniknews.com/20220203/ليبيا-تقترح-تخفيض-المتأخرات-المالية-المتراكمة-عليها-لصالح-الاتحاد-الأفريقي-1057833537.html
ليبيا تقترح تخفيض المتأخرات المالية المتراكمة عليها لصالح الاتحاد الأفريقي
ليبيا تقترح تخفيض المتأخرات المالية المتراكمة عليها لصالح الاتحاد الأفريقي
ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، من بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:36+0000
2022-02-03T10:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
الاتحاد الأفريقي
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والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، مساء أمس الأربعاء، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".وأشار البيان إلى أن الوزير التشادي رحب بالمقترح الليبي ووعد بعرضه على اللجنة، واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه.وتابع البيان أن الجانبين تطرقا كذلك إلى مسألة عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة الليبية طرابلس والآلية التي تحقق ذلك، واتفق الطرفان على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والذي سيعقد في المغرب خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
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أخبار ليبيا اليوم, الاتحاد الأفريقي

ليبيا تقترح تخفيض المتأخرات المالية المتراكمة عليها لصالح الاتحاد الأفريقي

10:36 GMT 03.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرؤساء الدول الأفريقية يلتقطون صورة جماعية أثناء افتتاح الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
رؤساء الدول الأفريقية يلتقطون صورة جماعية أثناء افتتاح الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، من بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.
والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، مساء أمس الأربعاء، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.
ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".

وأكد البيان أن الوزيرة اقترحت لمعالجة هذا الموضوع أن "يؤخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي مر بالبلاد، وذلك بتخفيض المطالب إلى النصف مع تسديد باقي المتأخرات دفعة واحدة".

وأشار البيان إلى أن الوزير التشادي رحب بالمقترح الليبي ووعد بعرضه على اللجنة، واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه.
وتابع البيان أن الجانبين تطرقا كذلك إلى مسألة عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة الليبية طرابلس والآلية التي تحقق ذلك، واتفق الطرفان على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء والذي سيعقد في المغرب خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
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