https://arabic.sputniknews.com/20220203/مئات-النساء-يشاركن-في-رياضة-المشي-للتوعية-بالرياضة-النسائية-في-قطاع-غزة--1057683429.html

مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في قطاع غزة.. فيديو

مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في قطاع غزة.. فيديو

شاركت مئات الفلسطينيات في مدينة غزة، في فعالية للمشي، ضمن حملة وطنية، لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة، وكسر الصورة النمطية في المجتمع حول حق المرأة في... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T07:35+0000

2022-02-03T07:35+0000

2022-02-03T08:31+0000

أخبار العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057683113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f4646a982edd48c5e4868541476b212.jpg

الحملة التي تستمر على مدار أسبوعين تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة وتولي مناصب رياضية وتمثيل فلسطين في الداخل والخارج، ويقول المدير التنفيذي للجنة الأولمبية إياد شاهين لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ الحملة تحمل رسائل أهمها تعزيز دور المرأة في ممارسة الرياضة، وحقها الطبيعي في تأدية واجبها في المجال الرياضي، وفي هذه الحملة تشارك مئات السيدات من قطاع غزة، وممثلين عن الاتحادات الرياضية في مجموعة من الفعاليات التي تزيد وعي المجتمع نحو الرياضة النسائية وفتح المجال لمشاركة النساء في النشاط الرياضي الخاص بهن".المشاركات في فعالية المشي قطعن مسافة 2 كم، في مدة بلغت 20 دقيقة، ورفعن لافات كُتب عليها "من حق المرأة ممارسة الرياضة"، وتقول هلا الحسيني عضو مجلس إدارة في الاتحاد الفلسطيني للرياضة:النساء المشاركات في الفعالية طالبن بحرية ممارسة الرياضة دون تعارض مع العادات والتقاليد، وتقول نسرين سليم وهي إحدى المشاركات في الفعالية:

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم