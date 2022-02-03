مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في قطاع غزة.. فيديو
07:35 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
شاركت مئات الفلسطينيات في مدينة غزة، في فعالية للمشي، ضمن حملة وطنية، لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة، وكسر الصورة النمطية في المجتمع حول حق المرأة في ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة.
الحملة التي تستمر على مدار أسبوعين تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة وتولي مناصب رياضية وتمثيل فلسطين في الداخل والخارج، ويقول المدير التنفيذي للجنة الأولمبية إياد شاهين لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ الحملة تحمل رسائل أهمها تعزيز دور المرأة في ممارسة الرياضة، وحقها الطبيعي في تأدية واجبها في المجال الرياضي، وفي هذه الحملة تشارك مئات السيدات من قطاع غزة، وممثلين عن الاتحادات الرياضية في مجموعة من الفعاليات التي تزيد وعي المجتمع نحو الرياضة النسائية وفتح المجال لمشاركة النساء في النشاط الرياضي الخاص بهن".
المشاركات في فعالية المشي قطعن مسافة 2 كم، في مدة بلغت 20 دقيقة، ورفعن لافات كُتب عليها "من حق المرأة ممارسة الرياضة"، وتقول هلا الحسيني عضو مجلس إدارة في الاتحاد الفلسطيني للرياضة:
"إنَّ الرياضة من حق الجميع ويجب أن لا تكون لفئة معينة أو عنصر معين، وتضيف أنَّ اختيار رياضة المشي في الفعالية كونها من أسهل الرياضات التي تستطيع كافة الفئات العمرية ممارستها، وهناك فعاليات أخرى تزيد من وعي الرياضة النسائية، وتواجد الاتحاد الفلسطيني للرياضة في هذه الحملة هو تعزيز لممارسة الرياضة بدون حدود أو تضيق على أحد".
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
النساء المشاركات في الفعالية طالبن بحرية ممارسة الرياضة دون تعارض مع العادات والتقاليد، وتقول نسرين سليم وهي إحدى المشاركات في الفعالية:
"لقد أتيت للمشاركة في الفعالية لأثبت أن الرياضة مهمة للنساء، هناك نساء جلبن بناتهن للمشاركة في رياضة التايكوندو لتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتمكينهن للدفاع عن النفس، لتكون الرياضة حق للجميع وخاصة النساء".
© Sputnik . aheadمئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
© Sputnik . ahead