محلل: قطر لا يمكن أن تساوي سوريا بإسرائيل

استبعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تقوم الدوحة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا حتى في الوقت الذي تتخذ فيه دول عربية أخرى خطوات لدمجهما.حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي القطري، صالح غريب، لـ "بلا قيود": بدوره، قال المحلل السياسي السوري، الدكتور قصي عبيدو، لـ "سبوتنيك":واشنطن تتخلى عن "قسد"اتهمت "قوات سوريا الديمقراطيّة" التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بفتح الأجواء السورية للطائرات التركية بهدف قصفها.وحول هذا الموضوع، قال رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين، عمر أوسو، لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
قطر تعتبر من المستحيل تطبيع العلاقات مع سوريا وإسرائيل، قسد تتهم التحالف الدولي بفتح الأجواء أمام الطائرات التركية لقصف قواتها، ضغط عربي على لبنان بشأن سلاح حزب الله، احتجاجات في تركيا بعد رفع أسعار الكهرباء.
استبعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تقوم الدوحة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا حتى في الوقت الذي تتخذ فيه دول عربية أخرى خطوات لدمجهما.
حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي القطري، صالح غريب، لـ "بلا قيود":
" هذه التصريحات تأتي انسجاما مع قرار الجامعة العربية التي اتخذته بشأن تجميد عضوية سورية فيها، وقطر دائما ستكون مع الإجماع العربي، لكن ربط المقارنة بين سوريا وإسرائيل فهو على ما أعتقد فهم خاطئ للجملة التي قالها معالي الوزير، ولا يمكن أن تعتبر قطر العلاقة مع إسرائيل كالعلاقة مع أي دولة عربية أخرى، نحن نحترم كل الدول، ولا يمكن أن يكون مفهومنا لهذا الموضوع بهذه الصورة".
بدوره، قال المحلل السياسي السوري، الدكتور قصي عبيدو، لـ "سبوتنيك":
" نأسف لسماع هذه التصريحات، سوريا المدافعة عن الحقوق العربية تتساوى مع العدو الصهيوني؟ لذلك أعتقد أن تصريحات قطر تهدف لتضييق الخناق على سوريا، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على أمل أن تخضع دمشق للإملاءات الأمريكية".
واشنطن تتخلى عن "قسد"
اتهمت "قوات سوريا الديمقراطيّة" التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بفتح الأجواء السورية للطائرات التركية بهدف قصفها.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين، عمر أوسو، لـ "بلا قيود":
"ندين موقف ما يسمى (التحالف الدولي)، وعلينا نحن كرد سوريا وكل مكونات شعبنا ألا نثق بأمريكا، هذه الدولة البراغماتية، وتركيا عضو في الناتو وحليفة واشنطن، وهذه حرب تركية مدعومة أمريكيا ضد الكرد السوريين و(قسد)، وأدعو إلى حوار جدي بين حكومة دمشق وجميع مكونات الشعب الكردي معارضين وموالين، وبرعاية روسية، لصد أي عدوان تركي، وعلى روسيا أيضا ألا تراعي المصالح التركية على حساب الشعب السوري".