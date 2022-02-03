https://arabic.sputniknews.com/20220203/محلل-قطر-لا-يمكن-أن-تساوي-سوريا-بإسرائيل-1057863544.html

محلل: قطر لا يمكن أن تساوي سوريا بإسرائيل

محلل: قطر لا يمكن أن تساوي سوريا بإسرائيل

قطر تعتبر من المستحيل تطبيع العلاقات مع سوريا وإسرائيل، قسد تتهم التحالف الدولي بفتح الأجواء أمام الطائرات التركية لقصف قواتها، ضغط عربي على لبنان بشأن سلاح... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T14:14+0000

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2022-02-03T14:15+0000

راديو

بلا قيود

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محلل: قطر لا يمكن أن تساوي سوريا بإسرائيل محلل: قطر لا يمكن أن تساوي سوريا بإسرائيل

استبعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تقوم الدوحة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا حتى في الوقت الذي تتخذ فيه دول عربية أخرى خطوات لدمجهما.حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي القطري، صالح غريب، لـ "بلا قيود": بدوره، قال المحلل السياسي السوري، الدكتور قصي عبيدو، لـ "سبوتنيك":واشنطن تتخلى عن "قسد"اتهمت "قوات سوريا الديمقراطيّة" التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بفتح الأجواء السورية للطائرات التركية بهدف قصفها.وحول هذا الموضوع، قال رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين، عمر أوسو، لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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