مدرب المنتخب المغربي: خضنا مباراة عدوانية أمام منتخب مصر ولو كان التحكيم جيدا لطرد 10 لاعبين منهم

وأوضح خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. لم يسبق لي أن رأيت هذا.. والجميع اكتشف هذا الأمر".وأضاف: "لو كان التحكيم جيدا لطرد 10 لاعبين من مصر.. لقد كان سب وقذف للحكم، لو كانت المباراة في كأس العالم لطرد الجميع في مصر"، بحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.وأكد خاليلوزيتش على أن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، "لم يكن سيئا طيلة مشواره في المسابقة.. كنا مرشحين حسب رأي المحللين، ولعبنا بشكل جيد.. كانت أول هزيمة منذ عامين ونصف العام".وأوضح مدرب المنتخب: "عندما تخسر مباراة، يعني ذلك أن اللاعبين لم يلعبوا جيدا وأنا أختار بعض اللاعبين وأعتقد أنهم سيكونون أفضل (...) لم يكن عندنا ذلك اللاعب الحاسم مثل صلاح وماني.. صلاح مثلا يعاقب لاعبين في أكبر المنافسات ولا يمكن صده وعندما تركه آدم ماسينا للحظة سجل".وأضاف: "هل أنا أحمق لكي أبعد لاعبا سيقدم الإضافة للمنتخب؟ (...) أنا المسؤول عن اختياراتي وأنا المسؤول عن الخسارة ويجب ألا أحمل اللاعبين ذلك.. أنا آسف".
قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المغرب وحيد خاليلوزيتش، إن لاعبيه خاضوا مباراة استفزازية أمام المنتخب المصري في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.
وأوضح خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "كانت هناك الكثير من الاستفزازات والتهديدات والعدوانية في مباراة مصر.. لم يسبق لي أن رأيت هذا.. والجميع اكتشف هذا الأمر".
وأضاف: "لو كان التحكيم جيدا لطرد 10 لاعبين من مصر.. لقد كان سب وقذف للحكم، لو كانت المباراة في كأس العالم لطرد الجميع في مصر"، بحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.
وأكد خاليلوزيتش على أن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، "لم يكن سيئا طيلة مشواره في المسابقة.. كنا مرشحين حسب رأي المحللين، ولعبنا بشكل جيد.. كانت أول هزيمة منذ عامين ونصف العام".
وتابع: "لو سجل نايف أكرد الكرة التي أتيحت له أمام المرمى لما كنا اليوم هنا في هذا المؤتمر الصحفي.. هي تفاصيل صغيرة؛ لكنها مؤثرة".
وأوضح مدرب المنتخب: "عندما تخسر مباراة، يعني ذلك أن اللاعبين لم يلعبوا جيدا وأنا أختار بعض اللاعبين وأعتقد أنهم سيكونون أفضل (...) لم يكن عندنا ذلك اللاعب الحاسم مثل صلاح وماني.. صلاح مثلا يعاقب لاعبين في أكبر المنافسات ولا يمكن صده وعندما تركه آدم ماسينا للحظة سجل".
وأضاف: "هل أنا أحمق لكي أبعد لاعبا سيقدم الإضافة للمنتخب؟ (...) أنا المسؤول عن اختياراتي وأنا المسؤول عن الخسارة ويجب ألا أحمل اللاعبين ذلك.. أنا آسف".