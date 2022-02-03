https://arabic.sputniknews.com/20220203/مدرب-منتخب-المغرب-يعلن-استعداده-للرحيل-في-هذه-الحالة-1057878818.html

مدرب منتخب المغرب يعلن استعداده للرحيل في هذه الحالة

مدرب منتخب المغرب يعلن استعداده للرحيل في هذه الحالة

قال المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، اليوم الخميس، إنه مستعد للتنحي عن منصبه في المنتخب المغربي لكرة القدم إذا فشلت محاولته في التأهل لكأس العالم. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T18:36+0000

2022-02-03T18:36+0000

2022-02-03T18:36+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

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وخلال مؤتمر صحفي في الرباط قال: "هدفي الأول هو تأهل الفريق وإذا لم أتمكن فمن المحتمل أن أرحل. اسمحوا لي أن أستمر وأفعل كل ما بوسعي للوصول إلى كأس العالم، هذا هدفي".وسيواجه المغرب التي خرج للتو من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب مصر في الدور ربع النهائي، جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة تأهيلية لكأس العالم الشهر المقبل.وصل خليلودزيتش، لاعب نانت وباريس سان جيرمان السابق، البالغ من العمر 69 عاما، إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة له على أمل أن يتمكن المغرب من التخلص من سمعته كمتقلبين، وإنهاء انتظار دام 46 عاما للفوز باللقب الثاني.لكن آمال أسود الأطلس تحطمت في ربع نهائي سيئ، يوم الأحد ضد الفراعنة، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة وأعقبها مشاجرة عنيفة في غرفة خلع الملابس.عزا خليلودزيتش الهزيمة إلى "قلة الخبرة" لكنه أدان الشجار، وقال: "المصريون كانوا أذكى وأكثر شراسة لكن المشاجرة مهينة. رأيت الكثير من الناس يهتفون، كانت هناك إهانات".وأوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت لاحق لاعبين من الجانبين ومن بينهم المغربيان سفيان شكلا وسفيان بوفال بسبب "السلوك العنيف". هذا يمنعهم من المشاركة في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يجهز-ردا-على-عقوبات-كاف-ضد-منتخب-مصر-1057654956.html

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رياضة