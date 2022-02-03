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https://arabic.sputniknews.com/20220203/مسؤولة-صحة-أمريكية-وصف-متحور-أوميكرون-بالخفيف-ليس-منصفا-1057828923.html
مسؤولة صحة أمريكية: وصف متحور أوميكرون بالخفيف ليس منصفا
مسؤولة صحة أمريكية: وصف متحور أوميكرون بالخفيف ليس منصفا
قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، روشيل والينسكي، إن وصف متحور كورونا "أوميكرون" بـ"الخفيف" ليس منصفا، مشددة... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T09:06+0000
2022-02-03T09:06+0000
أوميكرون
فيروس كورونا
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وأشارت والينسكي إلى أن وصف المتحور بكلمة خفيف "لا تعني دائما أنه كذلك"، خاصة وأنه بات من المعروف أنه "سريع الانتشار"، بحسب موقع "deseret" الإخباري الأمريكي.ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أنه "لا يمكن تجاوز الضغط الذي يخلفه أوميكرون على الأنظمة الصحية والعدد الكبير من الوفيات في الولايات المتحدة (حوالي 2200 وفاة يوميا).وأكدوا أن أول هذه العوامل هو عمر الشخص الذي يصاب به، ففي الوقت الذي لا تؤدي الإصابة بمتحور أوميكرون إلى ظهور نفس أعراض كوفيد 19 "الكلاسيكية الثلاثة" (السعال- ارتفاع درجات الحرارة- آلام في الجسم)، كان دخول المستشفى أعلى بثلاث مرات لمن هم أكبر من 50 عامًا ممن أصيبوا بالمتحور.وأشار الباحثون إلى أن العامل الثاني يتمثل في وجود مستويات عالية من المناعة نتيجة التطعيم والإصابة السابقة.وقال باحثون إن البيانات التي نشرتها أخيرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تظهر العوامل التي تقلل من شدة المرض وتقلل من ضراوة أوميكرون، مثل المناعة المكتسبة.أما العامل الثالث، بحسب الباحثين، فهو خطر الإصابة لفترة طويلة.
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أوميكرون, فيروس كورونا

مسؤولة صحة أمريكية: وصف متحور أوميكرون بالخفيف ليس منصفا

09:06 GMT 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، روشيل والينسكي، إن وصف متحور كورونا "أوميكرون" بـ"الخفيف" ليس منصفا، مشددة على أن المتحور يضغط بقوة على الأنظمة الصحية.
وأشارت والينسكي إلى أن وصف المتحور بكلمة خفيف "لا تعني دائما أنه كذلك"، خاصة وأنه بات من المعروف أنه "سريع الانتشار"، بحسب موقع "deseret" الإخباري الأمريكي.
ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أنه "لا يمكن تجاوز الضغط الذي يخلفه أوميكرون على الأنظمة الصحية والعدد الكبير من الوفيات في الولايات المتحدة (حوالي 2200 وفاة يوميا).

ولفت الموقع إلى أن الباحثين في البيانات التي نشرتها مؤخرًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، قالوا إن هناك 3 عوامل تحدد مدى خطورة الإصابة بمتحور "أوميكرون" على الشخص، من ناحية نقله إلى المستشفى لصعوبة حالته وحتى الوفاة.

وأكدوا أن أول هذه العوامل هو عمر الشخص الذي يصاب به، ففي الوقت الذي لا تؤدي الإصابة بمتحور أوميكرون إلى ظهور نفس أعراض كوفيد 19 "الكلاسيكية الثلاثة" (السعال- ارتفاع درجات الحرارة- آلام في الجسم)، كان دخول المستشفى أعلى بثلاث مرات لمن هم أكبر من 50 عامًا ممن أصيبوا بالمتحور.
وأشار الباحثون إلى أن العامل الثاني يتمثل في وجود مستويات عالية من المناعة نتيجة التطعيم والإصابة السابقة.
وقال باحثون إن البيانات التي نشرتها أخيرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تظهر العوامل التي تقلل من شدة المرض وتقلل من ضراوة أوميكرون، مثل المناعة المكتسبة.
أما العامل الثالث، بحسب الباحثين، فهو خطر الإصابة لفترة طويلة.
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