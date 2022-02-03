مسؤول إيراني: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن حادثة تحطم طائرة التدريب الخفيفة جرت في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.ونقلت الوكالة على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من قبل الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.وأفاد المسؤول الإيراني، محسن نجات، بأن حاكم مدينة كاشمر والمفتش العام وقوى الأمن الداخلي في المحافظة، وقوات الإطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة قد توجهوا إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن التحقيق جار بهدف الكشف عن أسبابه.يذكر أن المدينة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، هي مدينة كاشمر تقع على 228 كم في جنوب غرب مدينة مشهد، في مركز خراسان الرضوية، شرق البلاد.
ونقلت الوكالة على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من قبل الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.
وأفاد المسؤول الإيراني، محسن نجات، بأن حاكم مدينة كاشمر والمفتش العام وقوى الأمن الداخلي في المحافظة، وقوات الإطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة قد توجهوا إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن التحقيق جار بهدف الكشف عن أسبابه.
يذكر أن المدينة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، هي مدينة كاشمر تقع على 228 كم في جنوب غرب مدينة مشهد، في مركز خراسان الرضوية، شرق البلاد.