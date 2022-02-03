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مسؤول إيراني: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب
مسؤول إيراني: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب
أعلن مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية، محسن نجات، اليوم الخميس، عن حادث تحطم طائرة تدريب خفيفة ومقتل شخصين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:04+0000
2022-02-03T15:04+0000
إيران
أخبار عالمية
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن حادثة تحطم طائرة التدريب الخفيفة جرت في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.ونقلت الوكالة على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من قبل الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.وأفاد المسؤول الإيراني، محسن نجات، بأن حاكم مدينة كاشمر والمفتش العام وقوى الأمن الداخلي في المحافظة، وقوات الإطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة قد توجهوا إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن التحقيق جار بهدف الكشف عن أسبابه.يذكر أن المدينة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، هي مدينة كاشمر تقع على 228 كم في جنوب غرب مدينة مشهد، في مركز خراسان الرضوية، شرق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/وكالة-سماع-دوي-انفجارات-قوية-في-غرب-إيران-1056255390.html
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إيران, أخبار عالمية

مسؤول إيراني: مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب

15:04 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Mohammad Zarei/ISNA News Agency/WANAطائرة إيرانية التابعة لشركة "كاسبين" للطيران في مطار "ماهشهر" جنوبي إيران، 27 ينيار 2020
طائرة إيرانية التابعة لشركة كاسبين للطيران في مطار ماهشهر جنوبي إيران، 27 ينيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Mohammad Zarei/ISNA News Agency/WANA
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أعلن مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية، محسن نجات، اليوم الخميس، عن حادث تحطم طائرة تدريب خفيفة ومقتل شخصين.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن حادثة تحطم طائرة التدريب الخفيفة جرت في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.
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ونقلت الوكالة على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من قبل الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.
وأفاد المسؤول الإيراني، محسن نجات، بأن حاكم مدينة كاشمر والمفتش العام وقوى الأمن الداخلي في المحافظة، وقوات الإطفاء وقوات الطوارئ في هذه المدينة قد توجهوا إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن التحقيق جار بهدف الكشف عن أسبابه.
يذكر أن المدينة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، هي مدينة كاشمر تقع على 228 كم في جنوب غرب مدينة مشهد، في مركز خراسان الرضوية، شرق البلاد.
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