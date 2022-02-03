مسلسل "أبو العروسة 3" يتصدر محركات البحث بسبب الحلقة الخامسة

تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل أبو العروسة 3، العديد من الأحداث، والتي طرحتها منصة "watch it"، قبل عرضها على شاشة "دي إم سي" المصرية.شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل تصالح زينة "ولاء الشريف" وزَوجها، كما خضع عبد الحميد "سيد رجب" لرغبة زوجته في تركيب الكاميرات، بعد تسلل اللص، واكتشف عبد الحميد أن ابنه الصغير على علاقه حب بزميلته في المدرسة.يشار إلى أن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، من بطولة الفنانة المصرية سوسن بدر، والفنانين محمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ونيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.
شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل تصالح زينة "ولاء الشريف" وزَوجها، كما خضع عبد الحميد "سيد رجب" لرغبة زوجته في تركيب الكاميرات، بعد تسلل اللص، واكتشف عبد الحميد أن ابنه الصغير على علاقه حب بزميلته في المدرسة.
يشار إلى أن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، من بطولة الفنانة المصرية سوسن بدر، والفنانين محمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ونيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.