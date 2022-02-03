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https://arabic.sputniknews.com/20220203/مسلسل-أبو-العروسة-3-يتصدر-محركات-البحث-بسبب-الحلقة-الخامسة-1057834248.html
مسلسل "أبو العروسة 3" يتصدر محركات البحث بسبب الحلقة الخامسة
مسلسل "أبو العروسة 3" يتصدر محركات البحث بسبب الحلقة الخامسة
تصدر مسلسل أبو العروسة، محركات البحث، اليوم الأربعاء، بعد عرض الحلقة الخامسة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:37+0000
2022-02-03T10:37+0000
أخبار الفنانين في مصر
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تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل أبو العروسة 3، العديد من الأحداث، والتي طرحتها منصة "watch it"، قبل عرضها على شاشة "دي إم سي" المصرية.شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل تصالح زينة "ولاء الشريف" وزَوجها، كما خضع عبد الحميد "سيد رجب" لرغبة زوجته في تركيب الكاميرات، بعد تسلل اللص، واكتشف عبد الحميد أن ابنه الصغير على علاقه حب بزميلته في المدرسة.يشار إلى أن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، من بطولة الفنانة المصرية سوسن بدر، والفنانين محمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ونيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.
https://arabic.sputniknews.com/20210204/كورونا-يصيب-الفنان-المصري-سيد-رجب-بطل-مسلسل-أبو-العروسة-يمر-بحالة-صحية-صعبة-1048010718.html
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أخبار الفنانين في مصر

مسلسل "أبو العروسة 3" يتصدر محركات البحث بسبب الحلقة الخامسة

10:37 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / AMR AHMADالممثلة المصرية سوسن بدر
الممثلة المصرية سوسن بدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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تصدر مسلسل أبو العروسة، محركات البحث، اليوم الأربعاء، بعد عرض الحلقة الخامسة.
تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل أبو العروسة 3، العديد من الأحداث، والتي طرحتها منصة "watch it"، قبل عرضها على شاشة "دي إم سي" المصرية.
الممثل المصري سيد رجب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2021
يمر بحالة صحية صعبة... كورونا يصيب الفنان المصري سيد رجب بطل مسلسل "أبو العروسة"
4 فبراير 2021, 16:37 GMT
شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل تصالح زينة "ولاء الشريف" وزَوجها، كما خضع عبد الحميد "سيد رجب" لرغبة زوجته في تركيب الكاميرات، بعد تسلل اللص، واكتشف عبد الحميد أن ابنه الصغير على علاقه حب بزميلته في المدرسة.
يشار إلى أن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، من بطولة الفنانة المصرية سوسن بدر، والفنانين محمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ونيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.
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