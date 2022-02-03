مصدر لـ"سبوتنيك": حفتر يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من جديد بعد اعتكافه

وقال المصدر العسكري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المشير خليفة حفتر عاد لمنصب القائد العام للقوات المسلحة والفريق أول عبد الرازق الناظوري لرئاسة الأركان العامة".وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، كلّف رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.وبحسب وثيقة قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واطلعت عليها "سبوتنيك" حينها، فقد تم تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021.وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات بين الأطراف السياسية، وتهديدات وصلت للمفوضية العليا للانتخابات.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
أعلن مصدر عسكري، اليوم الخميس، أن المشير خليفة حفتر عاد لمنصب القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بعد اعتكافه عن منصبه للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.
وقال المصدر العسكري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المشير خليفة حفتر عاد لمنصب القائد العام للقوات المسلحة والفريق أول عبد الرازق الناظوري لرئاسة الأركان العامة".
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، كلّف رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبحسب وثيقة قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واطلعت عليها "سبوتنيك" حينها، فقد تم تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021.
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات بين الأطراف السياسية، وتهديدات وصلت للمفوضية العليا للانتخابات.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.