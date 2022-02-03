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https://arabic.sputniknews.com/20220203/معلومات-عن-مدمرة-أمريكية-تحركت-للدفاع-عن-الإمارات-1057874155.html
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
أعلنت الولايات المتحدة إرسال المدمرة "يو إس إس كول" إلى الإمارات لحمايتها من هجمات "أنصار الله"، إضافة إلى طائرات حربية من الجيل الخامس. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:44+0000
2022-02-03T16:44+0000
انفوجرافيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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تنتمي "يو إس إس كول" لفئة المدمرات الأمريكية "أرلي بيرك" ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 1996.
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انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, инфографика

معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات

16:44 GMT 03.02.2022
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أعلنت الولايات المتحدة إرسال المدمرة "يو إس إس كول" إلى الإمارات لحمايتها من هجمات "أنصار الله"، إضافة إلى طائرات حربية من الجيل الخامس.
معلومات عن المدمرة الأمريكية يو إس إس كول - سبوتنيك عربي
تنتمي "يو إس إس كول" لفئة المدمرات الأمريكية "أرلي بيرك" ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 1996.
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