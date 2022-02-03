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https://arabic.sputniknews.com/20220203/معلومات-عن-مدمرة-أمريكية-تحركت-للدفاع-عن-الإمارات-1057874155.html
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
أعلنت الولايات المتحدة إرسال المدمرة "يو إس إس كول" إلى الإمارات لحمايتها من هجمات "أنصار الله"، إضافة إلى طائرات حربية من الجيل الخامس. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:44+0000
2022-02-03T16:44+0000
2022-02-03T16:44+0000
انفوجرافيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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تنتمي "يو إس إس كول" لفئة المدمرات الأمريكية "أرلي بيرك" ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 1996.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, инфографика
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة إرسال المدمرة "يو إس إس كول" إلى الإمارات لحمايتها من هجمات "أنصار الله"، إضافة إلى طائرات حربية من الجيل الخامس.
تنتمي "يو إس إس كول" لفئة المدمرات الأمريكية "أرلي بيرك" ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى عام 1996.