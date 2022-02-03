مقتل 4 جنود و15 مسلحا خلال إحباط هجوم على قاعدتين للجيش الباكستاني

إسلام أباد - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن 4 جنود من الجيش قتلوا خلال إحباط هجومين لمسلحين على معسكرين تابعين للجيش في منطقتي بانجور ونوشكي بإقليم بلوشيتان جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من المسلحين.ووأكد وزير الداخلية في بيان مصور أنه تم إحباط الهجمات الإرهابية في نوشكي وبانجور بنجاح، حيث قام جنود الجيش بطرد الإرهابيين.وأضاف أحمد، أن قوات الأمن والجيش يعلمون جيدا خطورة تواجد تلك العناصر الإرهابية على أراضيها، وأنها لن تتوانى في مواجهتها بشراسة حتى القضاء عليها.ويعد إقليم بلوشستان من الأقاليم المتاخمة للحدود مع أفغانستان، ويشهد سلسلة من الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لحركة طالبان الباكستانية المحظورة وكذلك تنظيم " داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) اللذين يتخذان من الأراضي الأفغانية ملاذا لهم.يذكر أن الحكومة الحالية في أفغانستان أكدت مرارا أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقا من أراضيها.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
لقي 4 جنود باكستانيين و15 مسلحا مصرعهم، اليوم الخميس، خلال إحباط هجوم على قاعدتين للجيش الباكستاني جنوب غربي البلاد.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن 4 جنود من الجيش قتلوا خلال إحباط هجومين لمسلحين على معسكرين تابعين للجيش في منطقتي بانجور ونوشكي بإقليم بلوشيتان جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من المسلحين.
ووأكد وزير الداخلية في بيان مصور أنه تم إحباط الهجمات الإرهابية في نوشكي وبانجور بنجاح، حيث قام جنود الجيش بطرد الإرهابيين.
وأضاف أحمد، أن قوات الأمن والجيش يعلمون جيدا خطورة تواجد تلك العناصر الإرهابية على أراضيها، وأنها لن تتوانى في مواجهتها بشراسة حتى القضاء عليها.
ويعد إقليم بلوشستان من الأقاليم المتاخمة للحدود مع أفغانستان، ويشهد سلسلة من الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لحركة طالبان الباكستانية المحظورة وكذلك تنظيم " داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) اللذين يتخذان من الأراضي الأفغانية ملاذا لهم.
يذكر أن الحكومة الحالية في أفغانستان أكدت مرارا أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقا من أراضيها.