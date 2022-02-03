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https://arabic.sputniknews.com/20220203/منجم-ذهب-يثير-أزمة-بين-كوريا-الجنوبية-واليابان-1057846179.html
منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان
منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان
تسببت منجم الذهب والفضة "سادو" في إثارة أزمة العمالة القسرية التي تعرض لها كوريون خلال الاحتلال الياباني لبلادهم في القرن الماضي، وذلك بعد توصية طوكيو لإدراج... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:15+0000
2022-02-03T12:15+0000
2022-02-03T12:15+0000
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ وي - يونغ" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" عبر فيها عن خيبة أمله العميقة من الخطوة اليابانية.وتقول الوكالة الكورية الجنوبية إن المنجم له تاريخ مؤلم يتعلق بالعمل القسري في زمن الحرب، مشيرة إلى أنه تم إجبار أكثر من ألف مواطن كوري على العمل الشاق به في تلك الفترة.ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية كوريا الجنوبية دعا اليابان للوفاء بتعهداتها الخاصة بتقديم معلومات كاملة عن قضية العمل القسري الذي تعرض له الكوريون في تلك الفترة.يذكر أن اليابان وعدت في السابق بإنشاء مركز معلومات حول قضية العمالة القسرية للكوريين، لكنها لم تفعل وسلطت الضوء على الثورة الصناعية في اليابان.ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم هيئة تابعة لليونسكو بتفتيش المنجم في الخريف المقبل على أن يتم اتخاذ القرار بشأن ضمه في العام المقبل.
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العالم, أخبار العالم الآن
منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان
تسببت منجم الذهب والفضة "سادو" في إثارة أزمة العمالة القسرية التي تعرض لها كوريون خلال الاحتلال الياباني لبلادهم في القرن الماضي، وذلك بعد توصية طوكيو لإدراج المنجم بقائمة التراث العالمي لليونسكو.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ وي - يونغ" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" عبر فيها عن خيبة أمله العميقة من
الخطوة اليابانية
.
وتقول الوكالة الكورية الجنوبية إن المنجم له تاريخ مؤلم يتعلق بالعمل القسري في زمن الحرب، مشيرة إلى أنه تم إجبار أكثر من ألف مواطن كوري على العمل الشاق به في تلك الفترة.
وخضعت كوريا الجنوبية
للاستعمار الياباني
خلال الفترة من 1910 حتى 1945.
ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية كوريا الجنوبية دعا اليابان للوفاء بتعهداتها الخاصة بتقديم معلومات كاملة عن قضية العمل القسري الذي تعرض له الكوريون في تلك الفترة.
يذكر أن اليابان وعدت في السابق بإنشاء مركز معلومات حول قضية العمالة القسرية للكوريين، لكنها لم تفعل وسلطت الضوء على الثورة الصناعية في
اليابان
.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم هيئة تابعة لليونسكو بتفتيش المنجم في الخريف المقبل على أن يتم اتخاذ القرار بشأن ضمه في العام المقبل.