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منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان
منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان
تسببت منجم الذهب والفضة "سادو" في إثارة أزمة العمالة القسرية التي تعرض لها كوريون خلال الاحتلال الياباني لبلادهم في القرن الماضي، وذلك بعد توصية طوكيو لإدراج... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:15+0000
2022-02-03T12:15+0000
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ وي - يونغ" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" عبر فيها عن خيبة أمله العميقة من الخطوة اليابانية.وتقول الوكالة الكورية الجنوبية إن المنجم له تاريخ مؤلم يتعلق بالعمل القسري في زمن الحرب، مشيرة إلى أنه تم إجبار أكثر من ألف مواطن كوري على العمل الشاق به في تلك الفترة.ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية كوريا الجنوبية دعا اليابان للوفاء بتعهداتها الخاصة بتقديم معلومات كاملة عن قضية العمل القسري الذي تعرض له الكوريون في تلك الفترة.يذكر أن اليابان وعدت في السابق بإنشاء مركز معلومات حول قضية العمالة القسرية للكوريين، لكنها لم تفعل وسلطت الضوء على الثورة الصناعية في اليابان.ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم هيئة تابعة لليونسكو بتفتيش المنجم في الخريف المقبل على أن يتم اتخاذ القرار بشأن ضمه في العام المقبل.
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منجم ذهب يثير أزمة بين كوريا الجنوبية واليابان

12:15 GMT 03.02.2022
© REUTERS / KYODO Kyodoمنجم سادو للذهب والفضة في اليابان
منجم سادو للذهب والفضة في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / KYODO Kyodo
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تسببت منجم الذهب والفضة "سادو" في إثارة أزمة العمالة القسرية التي تعرض لها كوريون خلال الاحتلال الياباني لبلادهم في القرن الماضي، وذلك بعد توصية طوكيو لإدراج المنجم بقائمة التراث العالمي لليونسكو.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ وي - يونغ" أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" عبر فيها عن خيبة أمله العميقة من الخطوة اليابانية.
وتقول الوكالة الكورية الجنوبية إن المنجم له تاريخ مؤلم يتعلق بالعمل القسري في زمن الحرب، مشيرة إلى أنه تم إجبار أكثر من ألف مواطن كوري على العمل الشاق به في تلك الفترة.
وخضعت كوريا الجنوبية للاستعمار الياباني خلال الفترة من 1910 حتى 1945.
ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية كوريا الجنوبية دعا اليابان للوفاء بتعهداتها الخاصة بتقديم معلومات كاملة عن قضية العمل القسري الذي تعرض له الكوريون في تلك الفترة.
© REUTERS / KYODO Kyodoمنجم سادو للذهب والفضة في اليابان
منجم سادو للذهب والفضة في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
منجم سادو للذهب والفضة في اليابان
© REUTERS / KYODO Kyodo
يذكر أن اليابان وعدت في السابق بإنشاء مركز معلومات حول قضية العمالة القسرية للكوريين، لكنها لم تفعل وسلطت الضوء على الثورة الصناعية في اليابان.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم هيئة تابعة لليونسكو بتفتيش المنجم في الخريف المقبل على أن يتم اتخاذ القرار بشأن ضمه في العام المقبل.
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