https://arabic.sputniknews.com/20220203/من-هو-قرداش-الذي-قتل-خلال-الإنزال-الأمريكي-بريف-إدلب-1057862428.html

من هو "قرداش" الذي قتل خلال الإنزال الأمريكي بريف إدلب

من هو "قرداش" الذي قتل خلال الإنزال الأمريكي بريف إدلب

يعد قرداش خليفة الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي قاد تنظيم "داعش" الإرهابي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T14:00+0000

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2022-02-03T14:00+0000

العالم العربي

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- اسمه الحركي (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)- قضى مرافقه الشخصي وأصيب قرداش إصابة بليغة وكاد أن يقتل مع (أبو بكر البغدادي) عام 2017، أثر غارة جوية استهدفت مقرهما خلال المعارك التي خاضها الجيش السوري لتطهير مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، كآخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا.- بعض المصادر تؤكد أن إصابته تمت خلال قصف لطائرات استراتيجية روسية لمعسكرات التنظيم في البوكمال في معركة دحره عنها.- بعد إصابته نقل قرداش لاحقا إلى محافظة إدلب.- بقي قرداش في الظل منذ تسلم البغدادي قيادة التنظيم عام 2010.- نجا البغدادي وأصيب قرداش الذي قتل مرافقه بإصابات طفيفة، ، بحسب ما يؤكد سالم الجبوري.- وبعد مغادرة قرداش شرق الفرات إلى إدلب بقليل، رافق سالم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي اضطر لعبور النهر إلى مناطق شرقي الفرات، بعد تأكد خسارتهم لمعركة البوكمال، حيث بدأ من هناك استكمال المعارك بالتزامن مع العمل على إعادة هيكلة التنظيم وتحديد أولوياته مع عبد الله قرداش، تمهيداً للعودة إلى ما يعرف في أدبيات التنظيم بما قبل "التمكين".- لكن البغدادي اضطر لاحقاً لمغادرة شرقي الفرات، بعد أن كادت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ "قسد" تصل إليه في هجوم بغطاء جوي أميركي شنته على المنطقة التي كان يتحصن فيها في بلدة الباغوز نهاية العام 2018.- أثار اختيار عبد الله قرداش كخليفة للبغدادي رفضا من أوساط التنظيم بشأن خلفيته الإثنية حيث تدور الشكوك حول أصوله التركمانية العراقية وليس العربية.

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