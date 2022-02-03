https://arabic.sputniknews.com/20220203/ميت-رومني-أمريكا-لن-تخوض-حربا-في-أوروبا-بسبب-أوكرانيا-1057876639.html

ميت رومني: أمريكا لن تخوض حربا في أوروبا بسبب أوكرانيا

ميت رومني: أمريكا لن تخوض حربا في أوروبا بسبب أوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي ميت رومني، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تخوض حربا في أوروبا بشأن الأزمة الأوكرانية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T17:39+0000

2022-02-03T17:39+0000

2022-02-03T17:39+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وعندما سئل عن رد فعله على قرار الرئيس جو بايدن بنقل 3000 جندي أمريكي إضافي إلى أوروبا الشرقية، أجاب رومني: "حسنا، لن نخوض حربا في قارة أوروبا، فهذا ليس مطروحا".وأضاف السيناتور الجمهوري أن نشر 3000 جندي أمريكي في شرق أوروبا لا يعني أن الولايات المتحدة تستعد للصراع، بل يشير إلى التزامها تجاه حلفاء الناتو في أوروبا.أعلنت وزارة الدفاع، أمس الأربعاء، نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا وألمانيا ورومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا الانتشار يهدف إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وسط الأزمة الأوكرانية.توترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/أمريكا-تحذر-بيلاروسيا-من-المشاركة-في-أي-خطط-روسية-لغزو-أوكرانيا-1057875714.html

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