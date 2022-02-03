ميشوستين يكشف عن قيمة المكافآت للرياضيين الروس الفائزين في الأولمبياد الشتوي

وأضاف: "ستفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية غدًا في بكين، وبعد شهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين. هذا حدث مهم. فالبلاد كلها تدعم وتفخر بشبابنا".وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 خلال الفترة ما بين 4 و20 فبراير/ شباط الجاري.
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية قررت منح مكافأة قدرها 50 ألف دولار للرياضيين الروس الذين سيحصلون على ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأضاف: "ستفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية غدًا في بكين، وبعد شهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين. هذا حدث مهم. فالبلاد كلها تدعم وتفخر بشبابنا".
وأضاف: "نتمنى لهم الانتصارات. قررت الحكومة مكافأة الرياضيين الروس على أساس الأداء للميدالية الذهبية 4 ملايين روبل (50 ألف دولار)، على الفضية 2.5 مليون روبل (33 ألف دولار)، على الميدالية البرونزية 1.7 مليون روبل (21 ألف دوالار)".
وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 خلال الفترة ما بين 4 و20 فبراير/ شباط الجاري.