تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ميشوستين-يكشف-عن-قيمة-المكافآت-للرياضيين-الروس-الفائزين-في-الأولمبياد-الشتوية--1057837624.html
ميشوستين يكشف عن قيمة المكافآت للرياضيين الروس الفائزين في الأولمبياد الشتوي
ميشوستين يكشف عن قيمة المكافآت للرياضيين الروس الفائزين في الأولمبياد الشتوي
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية قررت منح مكافأة قدرها 50 ألف دولار للرياضيين الروس الذين... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:45+0000
2022-02-03T11:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937557_0:139:1779:1140_1920x0_80_0_0_c9d761320eecbf5513d9b06188fd45f5.jpg
وأضاف: "ستفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية غدًا في بكين، وبعد شهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين. هذا حدث مهم. فالبلاد كلها تدعم وتفخر بشبابنا".وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 خلال الفترة ما بين 4 و20 فبراير/ شباط الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/تقارير-الصين-تحذف-تطبيق-مواعدة-من-جميع-متاجر-تطبيقاتها-قبل-انطلاق-أولمبياد-بكين-الشتوية-1057536524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048937557_37:0:1742:1279_1920x0_80_0_0_2dd6e6b3243b38ec0a25006347562e9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

ميشوستين يكشف عن قيمة المكافآت للرياضيين الروس الفائزين في الأولمبياد الشتوي

11:45 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Alexander Astafiev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، موسكو، روسيا 11 مايو 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، موسكو، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Alexander Astafiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية قررت منح مكافأة قدرها 50 ألف دولار للرياضيين الروس الذين سيحصلون على ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأضاف: "ستفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية غدًا في بكين، وبعد شهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين. هذا حدث مهم. فالبلاد كلها تدعم وتفخر بشبابنا".

وأضاف: "نتمنى لهم الانتصارات. قررت الحكومة مكافأة الرياضيين الروس على أساس الأداء للميدالية الذهبية 4 ملايين روبل (50 ألف دولار)، على الفضية 2.5 مليون روبل (33 ألف دولار)، على الميدالية البرونزية 1.7 مليون روبل (21 ألف دوالار)".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 خلال الفترة ما بين 4 و20 فبراير/ شباط الجاري.
متجر آبل في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
تقارير: الصين تحذف تطبيق "مواعدة" من جميع متاجر تطبيقاتها قبل انطلاق أولمبياد بكين الشتوية
31 يناير, 12:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية