مينسك تسلم كييف مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود بين البلدين

وأصدرت وزارة الخارجية البيلاروسية، بيانا قالت فيه: "إنها سلمت الجانب الأوكراني مذكرة احتجاح على قيام كييف بانتهاك الحدود عبر طائرة مسيرة عسكرية عبرت الحدود وسقطت على أراضيها".كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت الحدود بين البلدين انتهاكات عدة كانت آخرها في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وجهت بيلاروسيا، اليوم الخميس، مذكرة احتجاج رسمية لأوكرانيا، وذلك بسبب قيام الأخيرة بانتهاك الحدود الجوية بوساطة طائرة مسيرة عسكرية تابعة لقواتها.
وأصدرت وزارة الخارجية البيلاروسية، بيانا قالت فيه: "إنها سلمت الجانب الأوكراني مذكرة احتجاح على قيام كييف بانتهاك الحدود عبر طائرة مسيرة عسكرية عبرت الحدود وسقطت على أراضيها".
كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت الحدود بين البلدين انتهاكات عدة كانت آخرها في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.