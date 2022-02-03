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https://arabic.sputniknews.com/20220203/هل-تنجح-مخططات-واشنطن-بزج-روسيا-عسكريا-في-المعترك-الأوكراني؟-1057861493.html
هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني؟
هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني؟
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما حذر منه الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن قرار الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية سيؤثر سلبا على... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:39+0000
2022-02-03T13:39+0000
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هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني
هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني
ويأتي تحذير بيسكوف في معرض تعليقه على قرار الولايات المتحدة زيادة مستوى التواجد العسكري في أوروبا في ظل التصعيد الحالي حول أوكرانيا.يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:ويعتقد قناه "أن كل هذا صادر عن عدم رؤية واضحة للتعاطي مع روسيا، كما أن الأهداف الاستراتيجية من خلال هذه العملية التصعيدية منذ أكثر من شهرين، تكمن في إحياء حلف الناتو من جديد، وثانيا، عزل روسيا عن أوروبا سياسيا واقتصاديا، وثالثا وهو الأهم تغيير قواعدة اللعبة الأمنية الاستراتيجية الأوروبية".إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио

هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني؟

13:39 GMT 03.02.2022
هل تنجح مخططات واشنطن بزج روسيا عسكريا في المعترك الأوكراني
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما حذر منه الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن قرار الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية سيؤثر سلبا على الوضع المتوتر أصلا في القارة العجوز.
ويأتي تحذير بيسكوف في معرض تعليقه على قرار الولايات المتحدة زيادة مستوى التواجد العسكري في أوروبا في ظل التصعيد الحالي حول أوكرانيا.
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
"نحن نرى أن هناك ارتباك وتناقض واضح في القرارات الأمريكية في الفترة الأخيرة، فمن ناحية: يدعون إلى المسار الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى يدفعون ويزجون لعكسرة الأزمة من جديد".
ويعتقد قناه "أن كل هذا صادر عن عدم رؤية واضحة للتعاطي مع روسيا، كما أن الأهداف الاستراتيجية من خلال هذه العملية التصعيدية منذ أكثر من شهرين، تكمن في إحياء حلف الناتو من جديد، وثانيا، عزل روسيا عن أوروبا سياسيا واقتصاديا، وثالثا وهو الأهم تغيير قواعدة اللعبة الأمنية الاستراتيجية الأوروبية".
ويرى قناه "أن روسيا تتعاطى مع هذا التحدي بصرامة وحذر، وبتعاطي غير مسبوق تجاه هذه الخطوات الغربية، وهي تعي جيدا ما تقوم به أمريكا من محاولات لزجها عسكريا ولو جزئيا في المعترك الأوكراني".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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