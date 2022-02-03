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الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته
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الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته
الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته
نفت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في معسكرات تابعة لها. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T19:53+0000
2022-02-03T20:16+0000
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وأوضحت الوزرة في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض".وتابعت الوزارة لافتة إلى "أن ما يُسمع من أصوات بيت الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية".وناشدت وزارة الحرس الوطني السعودية "عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية". وكان هاشتاغ يحمل عنوان "انفجار الرياض" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار فزع وتكهنات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته

19:53 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 03.02.2022)
© AFP 2021 / HASSAN AMMARالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الرياض، المملكة العربية السعودية
© AFP 2021 / HASSAN AMMAR
تابعنا عبر
نفت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في معسكرات تابعة لها.
وأوضحت الوزرة في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض".
وتابعت الوزارة لافتة إلى "أن ما يُسمع من أصوات بيت الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية".
وناشدت وزارة الحرس الوطني السعودية "عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية".
وكان هاشتاغ يحمل عنوان "انفجار الرياض" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار فزع وتكهنات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".
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