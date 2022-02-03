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https://arabic.sputniknews.com/20220203/وزيرا-الخارجية-الروسي-والصيني-يبحثان-الأوضاع-في-أوكرانيا-وأفغانستان-1057872791.html
وزيرا الخارجية الروسي والصيني يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان
وزيرا الخارجية الروسي والصيني يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ إي، في بكين، اليوم الخميس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:19+0000
2022-02-03T16:19+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
سيرغي لافروف
أخبار العالم الآن
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بكين، 3 فبراير - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الصينية، أن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف، بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، والتعاون في إطار بريكس [مجموعة الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا، وهي الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين]".وذكر البيان الصيني أن الجانبين وقعا وثيقة للتعاون بين وزارتي خارجية الصين وروسيا الاتحادية، حيث أيد الجانبان ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنهما يعارضان أي محاولات لخلق مواجهة معسكرات، ومواجهة تكتلية.وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين الصيني والروسي على تعزيز الروح الأولمبية، ومعارضة تسييس الرياضة، فضلا عن دعم نجاح أولمبياد بكين الشتوي. حيث نقل البيان عن وانغ إي قوله، إن "الصين مستعدة لمواصلة تعميق الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا، على أساس الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين، والدفاع عن العدالة الدولية، لصالح شعبي البلدين والعالم بأسره".ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قبل توجهه إلى بكين، أن بلاده، بالتعاون مع السلطات الصينية، تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.ويقوم الرئيس الروسي بإجراء محادثات مع نظيره الصيني، في الرابع من شباط/فبراير الجاري، قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/السفارة-الصينية-في-روسيا-تكذب-وسائل-إعلام-أمريكية-مزيفة-واستفزازية-1056857450.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الصين, سيرغي لافروف, أخبار العالم الآن

وزيرا الخارجية الروسي والصيني يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان

16:19 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ إي، في بكين، اليوم الخميس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان.
بكين، 3 فبراير - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الصينية، أن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف، بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، والتعاون في إطار بريكس [مجموعة الدول ذات الاقتصاد الأسرع نموا، وهي الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين]".
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وذكر البيان الصيني أن الجانبين وقعا وثيقة للتعاون بين وزارتي خارجية الصين وروسيا الاتحادية، حيث أيد الجانبان ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنهما يعارضان أي محاولات لخلق مواجهة معسكرات، ومواجهة تكتلية.
وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين الصيني والروسي على تعزيز الروح الأولمبية، ومعارضة تسييس الرياضة، فضلا عن دعم نجاح أولمبياد بكين الشتوي. حيث نقل البيان عن وانغ إي قوله، إن "الصين مستعدة لمواصلة تعميق الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا، على أساس الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين، والدفاع عن العدالة الدولية، لصالح شعبي البلدين والعالم بأسره".
ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قبل توجهه إلى بكين، أن بلاده، بالتعاون مع السلطات الصينية، تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.
ويقوم الرئيس الروسي بإجراء محادثات مع نظيره الصيني، في الرابع من شباط/فبراير الجاري، قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
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