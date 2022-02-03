وزير الرياضة السعودي يترأس وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الفيصل وصل العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة في البطولة التي تنطلق، غدا الجمعة وتستمر حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.ولفتت الوكالة إلى أن المملكة تشارك في الأولمبياد الشتوي لأول مرة بلاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي يمارس التزلج على المنحدرات العملاقة.وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إن المملكة تمكنت من المشاركة في البطولة بفضل الدعم الذي يتلقاه قطاع الرياضة في البلاد من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إن المملكة تمكنت من المشاركة في البطولة بفضل الدعم الذي يتلقاه قطاع الرياضة في البلاد من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.