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وزير الرياضة السعودي يترأس وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
وزير الرياضة السعودي يترأس وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022
يترأس وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:55+0000
2022-02-03T12:55+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الفيصل وصل العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة في البطولة التي تنطلق، غدا الجمعة وتستمر حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.ولفتت الوكالة إلى أن المملكة تشارك في الأولمبياد الشتوي لأول مرة بلاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي يمارس التزلج على المنحدرات العملاقة.وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إن المملكة تمكنت من المشاركة في البطولة بفضل الدعم الذي يتلقاه قطاع الرياضة في البلاد من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/-سفيرة-السعودية-في-أمريكا-تنشر-صورة-لها-أثناء-حدث-تشارك-فيه-المملكة-لأول-مرة-في-التاريخ-1057845767.html
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رياضة, أخبار السعودية اليوم

وزير الرياضة السعودي يترأس وفد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

12:55 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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يترأس وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الفيصل وصل العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة في البطولة التي تنطلق، غدا الجمعة وتستمر حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.
ولفتت الوكالة إلى أن المملكة تشارك في الأولمبياد الشتوي لأول مرة بلاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي يمارس التزلج على المنحدرات العملاقة.
الأميرة ريما بنت بندر آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
سفيرة السعودية في أمريكا تنشر صورة لها أثناء حدث تشارك فيه المملكة لأول مرة في التاريخ
12:07 GMT
وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إن المملكة تمكنت من المشاركة في البطولة بفضل الدعم الذي يتلقاه قطاع الرياضة في البلاد من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
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