وزير خارجية الإمارات يندد بهجمات "أنصار الله" خلال اتصال مع نظيره الإيراني

جاء هذا اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتبادل الوزيران خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الوزير الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن.وأوضح أن هذا الحل يستند للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
وتبادل الوزيران خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن.
وأوضح أن هذا الحل يستند للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.