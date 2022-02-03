وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز... بعد صراع مع ألزهايمر وتجاهل الفنانين لها

وقالت الفنانة، نهال عنبر، وهي مسؤولة الملف الطبي بالنقابة في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، إن عايدة عبد العزيز توفيت إثر أزمتها الصحية التي عانت منها خلال الفترة الماضية.وكانت عايدة عبد العزيز تصدرت محرك البحث العالمي "غوغل"، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كشف نجلها، شريف، عن إصابتها بمرض ألزهايمر بعد وفاة والده الفنان، أحمد عبد الحليم، وأن لا أحد من الوسط الفني يسأل عن صحتها ويطمئن عليها، باستثناء الراحلة، رجاء الجداوي.وولدت عايدة عبد العزيز في 27 أكتوبر 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.ومن أشهر الأعمال الفنية للراحلة، مسلسلات "ضمير أبلة حكمت" مع الفنانة الراحلة، فاتن حمامة، و"زينب والعرش" من بطولة سهير رمزي، و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، و"موجة حارة" من إنتاج عام 2013، كما أنها شاركت الفنان عادل إمام بطولة فيلمين، هما "النمر والأنثى" و"الواد محروس بتاع الوزير".
وكانت عايدة عبد العزيز تصدرت محرك البحث العالمي "غوغل"، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كشف نجلها، شريف، عن إصابتها بمرض ألزهايمر بعد وفاة والده الفنان، أحمد عبد الحليم، وأن لا أحد من الوسط الفني يسأل عن صحتها ويطمئن عليها، باستثناء الراحلة، رجاء الجداوي.
وولدت عايدة عبد العزيز في 27 أكتوبر 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.
ومن أشهر الأعمال الفنية للراحلة، مسلسلات "ضمير أبلة حكمت" مع الفنانة الراحلة، فاتن حمامة، و"زينب والعرش" من بطولة سهير رمزي، و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، و"موجة حارة" من إنتاج عام 2013، كما أنها شاركت الفنان عادل إمام بطولة فيلمين، هما "النمر والأنثى" و"الواد محروس بتاع الوزير".