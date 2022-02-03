تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-حكومة-اليابان-عزم-المملكة-المساعدة-باستقرار-سوق-النفط-1057850521.html
ولي العهد السعودي يبلغ حكومة اليابان عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط
ولي العهد السعودي يبلغ حكومة اليابان عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:11+0000
2022-02-03T13:11+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_419f8b469eb67a4134f54f58b46f1e8c.jpg
وقالت الحكومة اليابانية، في بيان لها، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية"، وذلك حسب وكالة رويترز.وسجلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17%.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/أسعار-النفط-تسجل-تراجعا-عن-أعلى-مستوياتها-منذ-2014-1056725980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_172:0:1545:1030_1920x0_80_0_0_2becd51ff68b7a0eb202969d5fc712b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يبلغ حكومة اليابان عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط

13:11 GMT 03.02.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط.
وقالت الحكومة اليابانية، في بيان لها، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية"، وذلك حسب وكالة رويترز.
مروحية تابعة لشركة الصناعات الفضائية البريطانية بابكوك تنقل العاملين في مجال النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
أسعار النفط تسجل تراجعا عن أعلى مستوياتها منذ 2014
20 يناير, 09:30 GMT
وسجلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.
وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.
ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية