https://arabic.sputniknews.com/20220203/ولي-العهد-السعودي-يبلغ-حكومة-اليابان-عزم-المملكة-المساعدة-باستقرار-سوق-النفط-1057850521.html

ولي العهد السعودي يبلغ حكومة اليابان عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط

ولي العهد السعودي يبلغ حكومة اليابان عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزم المملكة المساعدة باستقرار سوق النفط. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T13:11+0000

2022-02-03T13:11+0000

2022-02-03T13:11+0000

أسعار النفط اليوم

أخبار السعودية اليوم

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وقالت الحكومة اليابانية، في بيان لها، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية"، وذلك حسب وكالة رويترز.وسجلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17%.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/أسعار-النفط-تسجل-تراجعا-عن-أعلى-مستوياتها-منذ-2014-1056725980.html

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أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم