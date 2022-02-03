خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس

عند إجراء الاختبارات الداخلية لإمكانية اختراق الشبكة الداخلية، كان من الممكن في أكثر من 95% من الحالات التقاط بيانات اعتماد المستخدم، وكانت كلمات المرور البسيطة من العيوب الرئيسية في موضوع الحماية، بحسب ما ذكرت قناة " RT" الروسية.أسهل طريقة للمهاجمين لاختراق كلمات المرور هي استخدام كلمات بسيطة مثل "كلمة المرور" أو "qwerty"، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية حول المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف.وأوضح الخبير أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعملون بقوة غاشمة، أولاً يتم فرز قواميس كلمات المرور الافتراضية الأكثر شيوعًا لمحاولة الدخول، ثم يتم استخدام كلمات المرور بالفعل بناءً على نتائج البحث في المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، اسم العائلة وسنة الميلاد وما إلى ذلك.
قال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet"، إن استخدام كلمات مرور ضعيفة هو أحد الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية والاحتيال التي يتعرض لها الروس.
عند إجراء الاختبارات الداخلية لإمكانية اختراق الشبكة الداخلية، كان من الممكن في أكثر من 95% من الحالات التقاط بيانات اعتماد المستخدم، وكانت كلمات المرور البسيطة من العيوب الرئيسية في موضوع الحماية، بحسب ما ذكرت قناة " RT" الروسية.
أسهل طريقة للمهاجمين لاختراق كلمات المرور هي استخدام كلمات بسيطة مثل "كلمة المرور" أو "qwerty"، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية حول المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف.
وأوضح الخبير أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعملون بقوة غاشمة، أولاً يتم فرز قواميس كلمات المرور الافتراضية الأكثر شيوعًا لمحاولة الدخول، ثم يتم استخدام كلمات المرور بالفعل بناءً على نتائج البحث في المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، اسم العائلة وسنة الميلاد وما إلى ذلك.