https://arabic.sputniknews.com/20220203/-خبير-يكشف-سبب-الهجمات-الإلكترونية-التي-يتعرض-لها-الروس-1057683718.html

خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس

خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس

قال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet"، إن استخدام كلمات مرور ضعيفة هو أحد الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية والاحتيال التي يتعرض لها... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T07:41+0000

2022-02-03T07:41+0000

2022-02-03T07:41+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg

عند إجراء الاختبارات الداخلية لإمكانية اختراق الشبكة الداخلية، كان من الممكن في أكثر من 95% من الحالات التقاط بيانات اعتماد المستخدم، وكانت كلمات المرور البسيطة من العيوب الرئيسية في موضوع الحماية، بحسب ما ذكرت قناة " RT" الروسية.أسهل طريقة للمهاجمين لاختراق كلمات المرور هي استخدام كلمات بسيطة مثل "كلمة المرور" أو "qwerty"، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية حول المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف.وأوضح الخبير أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعملون بقوة غاشمة، أولاً يتم فرز قواميس كلمات المرور الافتراضية الأكثر شيوعًا لمحاولة الدخول، ثم يتم استخدام كلمات المرور بالفعل بناءً على نتائج البحث في المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، اسم العائلة وسنة الميلاد وما إلى ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20210920/روسيا-تعرضت-لعدد-كبير-من-الهجمات-الإلكترونية-خلال-الانتخابات-نصفها-من-أمريكا-1050206918.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا