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https://arabic.sputniknews.com/20220203/-خبير-يكشف-سبب-الهجمات-الإلكترونية-التي-يتعرض-لها-الروس-1057683718.html
خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس
خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس
قال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet"، إن استخدام كلمات مرور ضعيفة هو أحد الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية والاحتيال التي يتعرض لها... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T07:41+0000
2022-02-03T07:41+0000
روسيا
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عند إجراء الاختبارات الداخلية لإمكانية اختراق الشبكة الداخلية، كان من الممكن في أكثر من 95% من الحالات التقاط بيانات اعتماد المستخدم، وكانت كلمات المرور البسيطة من العيوب الرئيسية في موضوع الحماية، بحسب ما ذكرت قناة " RT" الروسية.أسهل طريقة للمهاجمين لاختراق كلمات المرور هي استخدام كلمات بسيطة مثل "كلمة المرور" أو "qwerty"، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية حول المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف.وأوضح الخبير أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعملون بقوة غاشمة، أولاً يتم فرز قواميس كلمات المرور الافتراضية الأكثر شيوعًا لمحاولة الدخول، ثم يتم استخدام كلمات المرور بالفعل بناءً على نتائج البحث في المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، اسم العائلة وسنة الميلاد وما إلى ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/روسيا-تعرضت-لعدد-كبير-من-الهجمات-الإلكترونية-خلال-الانتخابات-نصفها-من-أمريكا-1050206918.html
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خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس

07:41 GMT 03.02.2022
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo
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قال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي "SafeNet"، إن استخدام كلمات مرور ضعيفة هو أحد الأسباب الرئيسية للهجمات الإلكترونية والاحتيال التي يتعرض لها الروس.
عند إجراء الاختبارات الداخلية لإمكانية اختراق الشبكة الداخلية، كان من الممكن في أكثر من 95% من الحالات التقاط بيانات اعتماد المستخدم، وكانت كلمات المرور البسيطة من العيوب الرئيسية في موضوع الحماية، بحسب ما ذكرت قناة " RT" الروسية.
أسهل طريقة للمهاجمين لاختراق كلمات المرور هي استخدام كلمات بسيطة مثل "كلمة المرور" أو "qwerty"، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية حول المستخدمين مثل الاسم وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف.
وأوضح الخبير أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعملون بقوة غاشمة، أولاً يتم فرز قواميس كلمات المرور الافتراضية الأكثر شيوعًا لمحاولة الدخول، ثم يتم استخدام كلمات المرور بالفعل بناءً على نتائج البحث في المعلومات الشخصية، على سبيل المثال، اسم العائلة وسنة الميلاد وما إلى ذلك.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2021
روسيا تعرضت لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات نصفها من أمريكا
20 سبتمبر 2021, 22:41 GMT
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