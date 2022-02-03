سفيرة السعودية في أمريكا تنشر صورة لها أثناء حدث تشارك فيه المملكة لأول مرة في التاريخ

وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن سعاتدها بأن تكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق.ونشرت الأميرة في تغريدة أخرى، صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، متمنية للمنتخب السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرة إلى "العمل الشاق لتطوير الرياضة السعودية وفق رؤية 2030 والتصميم على الوصول إلى كامل طاقاتنا"، وفق تعبيرها.وتأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها. وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية. وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.
ونشرت الأميرة في تغريدة أخرى، صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، متمنية للمنتخب السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرة إلى "العمل الشاق لتطوير الرياضة السعودية وفق رؤية 2030 والتصميم على الوصول إلى كامل طاقاتنا"، وفق تعبيرها.
وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية. وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.
وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.