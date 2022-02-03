تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/-سفيرة-السعودية-في-أمريكا-تنشر-صورة-لها-أثناء-حدث-تشارك-فيه-المملكة-لأول-مرة-في-التاريخ-1057845767.html
سفيرة السعودية في أمريكا تنشر صورة لها أثناء حدث تشارك فيه المملكة لأول مرة في التاريخ
سفيرة السعودية في أمريكا تنشر صورة لها أثناء حدث تشارك فيه المملكة لأول مرة في التاريخ
نشرت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، صورة لها من الصين بمناسبة حضورها منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:07+0000
2022-02-03T12:07+0000
بكين 2022
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104226/97/1042269728_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_de36d8cc96326f86dc8458e0dfd89b71.jpg
وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن سعاتدها بأن تكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق.ونشرت الأميرة في تغريدة أخرى، صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، متمنية للمنتخب السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرة إلى "العمل الشاق لتطوير الرياضة السعودية وفق رؤية 2030 والتصميم على الوصول إلى كامل طاقاتنا"، وفق تعبيرها.وتأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها. وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية. وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104226/97/1042269728_0:0:2845:2134_1920x0_80_0_0_f661e93a59f6a4d0ab49b7e216aac220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بكين 2022, أخبار السعودية اليوم

سفيرة السعودية في أمريكا تنشر صورة لها أثناء حدث تشارك فيه المملكة لأول مرة في التاريخ

12:07 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICAالأميرة ريما بنت بندر آل سعود
الأميرة ريما بنت بندر آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / BRAD BARKET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
تابعنا عبر
نشرت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، صورة لها من الصين بمناسبة حضورها منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022.
وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن سعاتدها بأن تكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق.
ونشرت الأميرة في تغريدة أخرى، صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، متمنية للمنتخب السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرة إلى "العمل الشاق لتطوير الرياضة السعودية وفق رؤية 2030 والتصميم على الوصول إلى كامل طاقاتنا"، وفق تعبيرها.
وتأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها. وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية. وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.
وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية