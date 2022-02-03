تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/3-أطعمة-تحسن-المزاج-خلال-فصل-الشتاء-1057873865.html
3 أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء
3 أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء
كشفت جمعية الطب النفسي الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، وهو ما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:43+0000
2022-02-03T17:00+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049526880_0:21:2500:1427_1920x0_80_0_0_14aa9426f39b0da86b9308decd94cb52.jpg
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يشعر فيه البعض بالبهجة والحيوية خلال فصل الشتاء، فإن البعض الآخر قد يعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب موقع "إيتذيس".وأضافت أن هذا الاضطراب يسبب الإرهاق وبعض المشكلات في الإدراك، الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات في معظم العادات التي يقوم بها الشخص مثل الأكل والوزن.ونصحت الجمعية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج خلال فصل الشتاء، خصوصا أن الاضطرابات العاطفية الموسمية تسبب نقصا في فيتامين "د" والسيروتونين بالإضافة إلى تغيرات بمستويات الميلاتونين، وتشمل هذه الأطعمة:الحبوب المدعمةتمنح الجسم دفعة في الصباح، بالإضافة إلى مساعدة الشخص في السيطرة على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، لأن أغلب الحبوب المدعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.السمكيحتوي السمك على البروتينات الخالية من الدهون، والتي تساهم في تخفيف أعراض كآبة الشتاء، بسبب البروتين الذي لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب.وتحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3، والتي تعتبر مضادة للالتهابات، ومصدر جيد للطاقة للدماغ.الشوكولاته الداكنةتساهم شوكولاتة الكاكاو الداكنة في تخفيف أعراض الاكتئاب، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، الذي يساعد في تخفيف تلك الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20170610/شيكولاتة-غلاكسي-بريطانيا-1024522663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049526880_131:0:2347:1662_1920x0_80_0_0_370f9d662c5e36a47dd41684ed0076da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

3 أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء

16:43 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 03.02.2022)
© pixabay - eliasfalla مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك)
 مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© pixabay - eliasfalla
تابعنا عبر
كشفت جمعية الطب النفسي الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، وهو ما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي.
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يشعر فيه البعض بالبهجة والحيوية خلال فصل الشتاء، فإن البعض الآخر قد يعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب موقع "إيتذيس".
شيكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2017
خبر سيء لمحبي شيكولاتة غلاكسي
10 يونيو 2017, 12:22 GMT
وأضافت أن هذا الاضطراب يسبب الإرهاق وبعض المشكلات في الإدراك، الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات في معظم العادات التي يقوم بها الشخص مثل الأكل والوزن.
ونصحت الجمعية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج خلال فصل الشتاء، خصوصا أن الاضطرابات العاطفية الموسمية تسبب نقصا في فيتامين "د" والسيروتونين بالإضافة إلى تغيرات بمستويات الميلاتونين، وتشمل هذه الأطعمة:
الحبوب المدعمة
تمنح الجسم دفعة في الصباح، بالإضافة إلى مساعدة الشخص في السيطرة على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، لأن أغلب الحبوب المدعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.
السمك
يحتوي السمك على البروتينات الخالية من الدهون، والتي تساهم في تخفيف أعراض كآبة الشتاء، بسبب البروتين الذي لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب.
وتحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3، والتي تعتبر مضادة للالتهابات، ومصدر جيد للطاقة للدماغ.
الشوكولاته الداكنة
تساهم شوكولاتة الكاكاو الداكنة في تخفيف أعراض الاكتئاب، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، الذي يساعد في تخفيف تلك الأعراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية