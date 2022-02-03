https://arabic.sputniknews.com/20220203/3-أطعمة-تحسن-المزاج-خلال-فصل-الشتاء-1057873865.html

3 أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء

3 أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء

كشفت جمعية الطب النفسي الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، وهو ما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T16:43+0000

2022-02-03T16:43+0000

2022-02-03T17:00+0000

الصحة

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وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يشعر فيه البعض بالبهجة والحيوية خلال فصل الشتاء، فإن البعض الآخر قد يعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب موقع "إيتذيس".وأضافت أن هذا الاضطراب يسبب الإرهاق وبعض المشكلات في الإدراك، الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات في معظم العادات التي يقوم بها الشخص مثل الأكل والوزن.ونصحت الجمعية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج خلال فصل الشتاء، خصوصا أن الاضطرابات العاطفية الموسمية تسبب نقصا في فيتامين "د" والسيروتونين بالإضافة إلى تغيرات بمستويات الميلاتونين، وتشمل هذه الأطعمة:الحبوب المدعمةتمنح الجسم دفعة في الصباح، بالإضافة إلى مساعدة الشخص في السيطرة على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، لأن أغلب الحبوب المدعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.السمكيحتوي السمك على البروتينات الخالية من الدهون، والتي تساهم في تخفيف أعراض كآبة الشتاء، بسبب البروتين الذي لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب.وتحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3، والتي تعتبر مضادة للالتهابات، ومصدر جيد للطاقة للدماغ.الشوكولاته الداكنةتساهم شوكولاتة الكاكاو الداكنة في تخفيف أعراض الاكتئاب، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، الذي يساعد في تخفيف تلك الأعراض.

https://arabic.sputniknews.com/20170610/شيكولاتة-غلاكسي-بريطانيا-1024522663.html

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الصحة