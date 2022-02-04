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أردوغان يعلن عن إمكانية إمداد تركيا بالغاز من العراق
أردوغان يعلن عن إمكانية إمداد تركيا بالغاز من العراق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إمكانية إيصال الغاز الطبيعي إلى البلاد من العراق. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:44+0000
2022-02-04T11:44+0000
العالم العربي
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وقال أردوغان: "لقد أدرجنا القضية العراقية على جدول الأعمال. نحن نفكر في ذلك".في الوقت نفسه، قال الزعيم التركي إن أنقرة ليس لديها مشاكل في ما يخص الغاز الطبيعي.ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من كييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.
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العالم العربي

أردوغان يعلن عن إمكانية إمداد تركيا بالغاز من العراق

11:44 GMT 04.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إمكانية إيصال الغاز الطبيعي إلى البلاد من العراق.
وقال أردوغان: "لقد أدرجنا القضية العراقية على جدول الأعمال. نحن نفكر في ذلك".
في الوقت نفسه، قال الزعيم التركي إن أنقرة ليس لديها مشاكل في ما يخص الغاز الطبيعي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من كييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.
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