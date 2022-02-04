أردوغان يعلن عن إمكانية إمداد تركيا بالغاز من العراق

وقال أردوغان: "لقد أدرجنا القضية العراقية على جدول الأعمال. نحن نفكر في ذلك".في الوقت نفسه، قال الزعيم التركي إن أنقرة ليس لديها مشاكل في ما يخص الغاز الطبيعي.ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من كييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.
في الوقت نفسه، قال الزعيم التركي إن أنقرة ليس لديها مشاكل في ما يخص الغاز الطبيعي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من كييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.