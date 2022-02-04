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https://arabic.sputniknews.com/20220204/أفضل-10-مدن-في-العالم-في-البنية-التحتية-وجودة-الحياة-1058025566.html
أفضل 10 مدن في العالم في البنية التحتية وجودة الحياة
أفضل 10 مدن في العالم في البنية التحتية وجودة الحياة
أقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف مؤشر "City Prosperity Index"،... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:48+0000
2022-02-04T14:48+0000
2022-02-04T14:48+0000
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أفضل 10 مدن في العالم في البنية التحتية وجودة الحياة تابعنا عبر
أقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف مؤشر "City Prosperity Index"، الذي تم نشره كجزء من برنامج تموله المنظمة الدولية، والتي سيتم نشر النسخة الكاملة منها في 31 مارس / آذار المقبل.