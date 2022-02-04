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https://arabic.sputniknews.com/20220204/أمريكا-تؤكد-أنها-لم-تقتل-زعيم-داعش-الإرهابي-1058021132.html
أمريكا تؤكد أنها لم تقتل زعيم "داعش" الإرهابي
أمريكا تؤكد أنها لم تقتل زعيم "داعش" الإرهابي
كشف قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكينزي، كيف عثرت القوات الأمريكية على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم القرشي. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:04+0000
2022-02-04T13:04+0000
2022-02-04T13:04+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكد ماكينزي أن "القوات الأمريكية لم تقتل زعيم "داعش" بل عثرت عليه ميتا خارج المبنى الذي كان يختبئ فيه، بسبب قوة الانفجار في الطابق الثالث بعد أن فجر نفسه بعبوة ناسفة".وتابع أن القوات تعرفت على القرشي من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية عسكرية شمال غربي سوريا، الخميس.وأكد بايدن عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم "داعش" آنذاك أبو بكر البغدادي في عملية بمحافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-أمريكا-أبلغت-إسرائيل-مسبقا-بعمليتها-ضد-زعيم-داعش-1057892673.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بغداد-استخباراتنا-زودت-التحالف-الدولي-بمعلومات-حول-مكان-القرشي-1057881163.html
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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تؤكد أنها لم تقتل زعيم "داعش" الإرهابي تابعنا عبر
كشف قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكينزي، كيف عثرت القوات الأمريكية على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم القرشي.
وأكد ماكينزي أن "القوات الأمريكية لم تقتل زعيم "داعش" بل عثرت عليه ميتا خارج المبنى الذي كان يختبئ فيه، بسبب قوة الانفجار في الطابق الثالث بعد أن فجر نفسه بعبوة ناسفة".
وتابع أن القوات تعرفت على القرشي من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي، وفقا
لشبكة "سي.إن.إن"
.
كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، قال في وقت سابق الخميس، إن العبوة الناسفة التي فجرها زعيم داعش بنفسه قتلت زوجته واثنين من أطفاله.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن
مقتل زعيم تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية عسكرية شمال غربي سوريا، الخميس.
وأكد بايدن عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم "داعش" آنذاك أبو بكر البغدادي في عملية بمحافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.