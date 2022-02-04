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أمريكا... كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة لم يتم اكتشافها من قبل
أمريكا... كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة لم يتم اكتشافها من قبل
لا يزال فيروس كورونا يفاجئ العالم بالمزيد من السلالات، في الوقت الذي تجاهد فيه الدول من أجل تطعيم مواطنيها ضده، في محاولة لإيقاف الخسائر البشرية والمادية... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:07+0000
2022-02-04T11:07+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
أوميكرون
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واكتشف باحثون نوعا غامضا من الفيروس المميت، لم يتم اكتشافه من قبل، وذلك في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".يضاف ذلك إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، بشأن ظهور سلالة جديدة من أوميكرون في 5 دول أفريقية، يصعب اكتشافها.وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الأفريقية، نيكسي موليتسي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية "بي إيه 2"؛ لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.وعلى الرغم من انخفاض مستوى التطعيم بين السكان، فإن انتشار "كوفيد 19" في هذه البلدان أقل، على وجه الخصوص، بسبب صغر عمر السكان، والمسافات الكبيرة، وقلة التحضر في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الصحة-العالمية-حددنا-سلالة-فرعية-صعبة-الاكتشاف-من-أوميكرون-في-5-دول-أفريقية-1057869574.html
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مجتمع, منوعات, فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا... كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة لم يتم اكتشافها من قبل

11:07 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / Carl de Souzaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Carl de Souza
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لا يزال فيروس كورونا يفاجئ العالم بالمزيد من السلالات، في الوقت الذي تجاهد فيه الدول من أجل تطعيم مواطنيها ضده، في محاولة لإيقاف الخسائر البشرية والمادية الهائلة جراء الجائحة.
واكتشف باحثون نوعا غامضا من الفيروس المميت، لم يتم اكتشافه من قبل، وذلك في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال الباحثون إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحور الغامض "يمكن أن يشكل خطرا على البشر"، مشيرين إلى أنه يحتوي على "طفرات فريدة" لكنهم لم يعرفوا مصدر هذا المتحور حتى الآن.
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الصحة العالمية: حددنا سلالة فرعية صعبة الاكتشاف من "أوميكرون" في 5 دول أفريقية
أمس, 15:20 GMT
يضاف ذلك إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، بشأن ظهور سلالة جديدة من أوميكرون في 5 دول أفريقية، يصعب اكتشافها.
وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الأفريقية، نيكسي موليتسي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية "بي إيه 2"؛ لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى التطعيم بين السكان، فإن انتشار "كوفيد 19" في هذه البلدان أقل، على وجه الخصوص، بسبب صغر عمر السكان، والمسافات الكبيرة، وقلة التحضر في المنطقة.
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