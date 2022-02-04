أمريكا... كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة لم يتم اكتشافها من قبل

واكتشف باحثون نوعا غامضا من الفيروس المميت، لم يتم اكتشافه من قبل، وذلك في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".يضاف ذلك إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، بشأن ظهور سلالة جديدة من أوميكرون في 5 دول أفريقية، يصعب اكتشافها.وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الأفريقية، نيكسي موليتسي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية "بي إيه 2"؛ لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.وعلى الرغم من انخفاض مستوى التطعيم بين السكان، فإن انتشار "كوفيد 19" في هذه البلدان أقل، على وجه الخصوص، بسبب صغر عمر السكان، والمسافات الكبيرة، وقلة التحضر في المنطقة.
وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الأفريقية، نيكسي موليتسي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية "بي إيه 2"؛ لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى التطعيم بين السكان، فإن انتشار "كوفيد 19" في هذه البلدان أقل، على وجه الخصوص، بسبب صغر عمر السكان، والمسافات الكبيرة، وقلة التحضر في المنطقة.