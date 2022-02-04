تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أوكرانيا-تدرس-تقرير-سفيرها-لدى-إسرائيل-بعد-استدعائه-في-تل-أبيب-1058019692.html
أوكرانيا تدرس تقرير سفيرها لدى إسرائيل بعد استدعائه في تل أبيب
أوكرانيا تدرس تقرير سفيرها لدى إسرائيل بعد استدعائه في تل أبيب
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، دراسة التقرير المقدم لها من قبل سفيرها لدى إسرائيل على خلفية استدعاء الأخير من قبل الخارجية الإسرائيلية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:24+0000
2022-02-04T12:24+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/33/1043943339_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bdbd0ff5fd379f63dc30a227d0fa295.jpg
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يدرس تقرير سفير كييف لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت السفير الأوكراني، على خلفية توجه الأخير باتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ببث "دعاية روسية"، بحسب مزاعمه.وأشار وزير الخارجية الأوكراني، في إفادة صحفية أدلى بها، إلى أنه "فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، فأنا أعلم بذلك. لقد تلقيت تعليمات من جميع سفراء أوكرانيا وهم مصممون على حماية المصالح الوطنية لأوكرانيا بحزم. على وجه التحديد، في هذه الحالة (الإسرائيلية)، ندرس الآن التفاصيل من السفير".وتابع كوليبا موضحا أنه يدرس "تقرير عن كيفية تطور الوضع في تل أبيب، والذي أدى إلى هذه الحالة. وبعد ذلك سنتمكن من التعليق على ذلك بمزيد من التفصيل".واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغيني كورينتشوك، وذلك على خلفية انتقاده تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها في القدس الغربية سفير أوكرانيا يفغيني كورينتشوك، على خلفية تعليق نشره على حساب السفارة الأوكرانية الرسمي بموقع "فيسبوك"، انتقد فيه الموقف الإسرائيلي من الأزمة بين كييف وموسكو.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نشر تغريدة أخيرا، قال فيها إنه "لا يتوقع مواجهة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا قريبا".وقال كورينتشوك إنه "ذهل من تصريحات لابيد"، مضيفا: "شعرت بالفزع الشديد من التعليقات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/تل-أبيب-تستدعي-سفير-أوكرانيا-لانتقاده-موقف-لابيد-من-التوتر-بين-موسكو-وكييف-1057885743.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكرملين-بوتين-لفت-انتباه-ماكرون-إلى-تصريحات-كييف-وتصرفاتها-الاستفزازية-1057882054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/33/1043943339_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_91a149992432cc662b9755f7c51241e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

أوكرانيا تدرس تقرير سفيرها لدى إسرائيل بعد استدعائه في تل أبيب

12:24 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، دراسة التقرير المقدم لها من قبل سفيرها لدى إسرائيل على خلفية استدعاء الأخير من قبل الخارجية الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يدرس تقرير سفير كييف لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت السفير الأوكراني، على خلفية توجه الأخير باتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ببث "دعاية روسية"، بحسب مزاعمه.
وأشار وزير الخارجية الأوكراني، في إفادة صحفية أدلى بها، إلى أنه "فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، فأنا أعلم بذلك. لقد تلقيت تعليمات من جميع سفراء أوكرانيا وهم مصممون على حماية المصالح الوطنية لأوكرانيا بحزم. على وجه التحديد، في هذه الحالة (الإسرائيلية)، ندرس الآن التفاصيل من السفير".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
تل أبيب تستدعي سفير أوكرانيا لانتقاده موقف لابيد من التوتر بين موسكو وكييف
أمس, 21:28 GMT
وتابع كوليبا موضحا أنه يدرس "تقرير عن كيفية تطور الوضع في تل أبيب، والذي أدى إلى هذه الحالة. وبعد ذلك سنتمكن من التعليق على ذلك بمزيد من التفصيل".
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغيني كورينتشوك، وذلك على خلفية انتقاده تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية
أمس, 19:52 GMT
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها في القدس الغربية سفير أوكرانيا يفغيني كورينتشوك، على خلفية تعليق نشره على حساب السفارة الأوكرانية الرسمي بموقع "فيسبوك"، انتقد فيه الموقف الإسرائيلي من الأزمة بين كييف وموسكو.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نشر تغريدة أخيرا، قال فيها إنه "لا يتوقع مواجهة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا قريبا".
وقال كورينتشوك إنه "ذهل من تصريحات لابيد"، مضيفا: "شعرت بالفزع الشديد من التعليقات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية