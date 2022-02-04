أوكرانيا تدرس تقرير سفيرها لدى إسرائيل بعد استدعائه في تل أبيب

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يدرس تقرير سفير كييف لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت السفير الأوكراني، على خلفية توجه الأخير باتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ببث "دعاية روسية"، بحسب مزاعمه.وأشار وزير الخارجية الأوكراني، في إفادة صحفية أدلى بها، إلى أنه "فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، فأنا أعلم بذلك. لقد تلقيت تعليمات من جميع سفراء أوكرانيا وهم مصممون على حماية المصالح الوطنية لأوكرانيا بحزم. على وجه التحديد، في هذه الحالة (الإسرائيلية)، ندرس الآن التفاصيل من السفير".وتابع كوليبا موضحا أنه يدرس "تقرير عن كيفية تطور الوضع في تل أبيب، والذي أدى إلى هذه الحالة. وبعد ذلك سنتمكن من التعليق على ذلك بمزيد من التفصيل".واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغيني كورينتشوك، وذلك على خلفية انتقاده تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها في القدس الغربية سفير أوكرانيا يفغيني كورينتشوك، على خلفية تعليق نشره على حساب السفارة الأوكرانية الرسمي بموقع "فيسبوك"، انتقد فيه الموقف الإسرائيلي من الأزمة بين كييف وموسكو.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نشر تغريدة أخيرا، قال فيها إنه "لا يتوقع مواجهة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا قريبا".وقال كورينتشوك إنه "ذهل من تصريحات لابيد"، مضيفا: "شعرت بالفزع الشديد من التعليقات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، دراسة التقرير المقدم لها من قبل سفيرها لدى إسرائيل على خلفية استدعاء الأخير من قبل الخارجية الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه يدرس تقرير سفير كييف لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت السفير الأوكراني، على خلفية توجه الأخير باتهام وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ببث "دعاية روسية"، بحسب مزاعمه.
وأشار وزير الخارجية الأوكراني، في إفادة صحفية أدلى بها، إلى أنه "فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، فأنا أعلم بذلك. لقد تلقيت تعليمات من جميع سفراء أوكرانيا وهم مصممون على حماية المصالح الوطنية لأوكرانيا بحزم. على وجه التحديد، في هذه الحالة (الإسرائيلية)، ندرس الآن التفاصيل من السفير".
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها في القدس الغربية سفير أوكرانيا يفغيني كورينتشوك، على خلفية تعليق نشره على حساب السفارة الأوكرانية الرسمي بموقع "فيسبوك"، انتقد فيه الموقف الإسرائيلي من الأزمة بين كييف وموسكو.
وقال كورينتشوك إنه "ذهل من تصريحات لابيد"، مضيفا: "شعرت بالفزع الشديد من التعليقات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.