https://arabic.sputniknews.com/20220204/إثيوبيا-تشيد-بجهود-دولة-عربية-لتنقية-الأجواء-بين-أطراف-قضية-سد-النهضة-1058035428.html

إثيوبيا تشيد بجهود دولة عربية لتنقية الأجواء بين أطراف قضية سد النهضة

إثيوبيا تشيد بجهود دولة عربية لتنقية الأجواء بين أطراف قضية سد النهضة

أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T18:41+0000

2022-02-04T18:41+0000

2022-02-04T18:41+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050254492_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_a286e34cb276b8b96fc69df2f33d7078.jpg

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقد جلسة مباحثات مع ووزير خارجية إثيوبيا، دإيميكي ميكونين، بحثا خلالها آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، ومساعي الجزائر لتمكين أطراف قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات".واتفق الوزيران، على "تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي، واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية".وأضاف البيان: "وعلى صعيد المسائل الإقليمية والدولية، تناول رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا".وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن القاهرة "منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي".من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة بـ"المهمة جدا"، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وأنه سيتم بحث مشاركة سوريا.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".

https://arabic.sputniknews.com/20220204/إثيوبيا-تونس-أبلغتنا-أنها-ستعيد-النظر-في-موقفها-المنحاز-تجاه-سد-النهضة-1058029230.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سد النهضة الإثيوبي