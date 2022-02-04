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https://arabic.sputniknews.com/20220204/إثيوبيا-تشيد-بجهود-دولة-عربية-لتنقية-الأجواء-بين-أطراف-قضية-سد-النهضة-1058035428.html
إثيوبيا تشيد بجهود دولة عربية لتنقية الأجواء بين أطراف قضية سد النهضة
إثيوبيا تشيد بجهود دولة عربية لتنقية الأجواء بين أطراف قضية سد النهضة
أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T18:41+0000
2022-02-04T18:41+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقد جلسة مباحثات مع ووزير خارجية إثيوبيا، دإيميكي ميكونين، بحثا خلالها آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، ومساعي الجزائر لتمكين أطراف قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات".واتفق الوزيران، على "تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي، واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية".وأضاف البيان: "وعلى صعيد المسائل الإقليمية والدولية، تناول رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا".وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن القاهرة "منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي".من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة بـ"المهمة جدا"، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وأنه سيتم بحث مشاركة سوريا.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220204/إثيوبيا-تونس-أبلغتنا-أنها-ستعيد-النظر-في-موقفها-المنحاز-تجاه-سد-النهضة-1058029230.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي

إثيوبيا تشيد بجهود دولة عربية لتنقية الأجواء بين أطراف قضية سد النهضة

18:41 GMT 04.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال كلمته للجمعية الـ76 للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2021
وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال كلمته للجمعية الـ76 للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
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أشاد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقد جلسة مباحثات مع ووزير خارجية إثيوبيا، دإيميكي ميكونين، بحثا خلالها آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، ومساعي الجزائر لتمكين أطراف قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات".
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
إثيوبيا: تونس أبلغتنا أنها ستعيد النظر في موقفها المنحاز تجاه سد النهضة
15:59 GMT
واتفق الوزيران، على "تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي، واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية".

وأضاف البيان: "وعلى صعيد المسائل الإقليمية والدولية، تناول رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أن القاهرة "منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي".
من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة بـ"المهمة جدا"، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وأنه سيتم بحث مشاركة سوريا.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".
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