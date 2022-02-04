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إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة
إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T22:17+0000
2022-02-04T22:34+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار إيران
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وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات.كان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-إعلان-إيران-عن-الأرضية-المناسبةهل-يمكن-التوصل-لاتفاق-مربح-بين-طهران-والمجموعة-الدولية-في-فيينا-1057872973.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران

إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة

22:17 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 22:34 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات.
لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، وفقا لرويترز.
كان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بعد إعلان إيران عن الأرضية المناسبة..هل يمكن التوصل لاتفاق مربح بين طهران والمجموعة الدولية في فيينا
أمس, 16:36 GMT
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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