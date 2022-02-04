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إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة

إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T22:17+0000

2022-02-04T22:17+0000

2022-02-04T22:34+0000

وزير الخارجية الأمريكي

أخبار إيران

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وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات.كان الاتحاد الأوروبي، أكد أمس الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.

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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إيران