إعلام: أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بعمليتها ضد زعيم "داعش"

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت، إسرائيل، مسبقا، بالعملية العسكرية الخاصة باغتيال زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أي قبيل تنفيذها من خلال التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب، أمس الأربعاء، بعملية قتل القرشي، وقال "العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على زعيم داعش"، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.ووفقا لما نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد مباركته لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إطلاع الإدارة الأمريكية، إسرائيل، مسبقا، بعمليتها العسكرية لاغتيال أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "داعش".
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت، إسرائيل، مسبقا، بالعملية العسكرية الخاصة باغتيال زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أي قبيل تنفيذها من خلال التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن القرشي كان مسؤولا عن ملف "إسرائيل" في تنظيم "داعش".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب، أمس الأربعاء، بعملية قتل القرشي، وقال "العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على زعيم داعش"، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.
אני רוצה לברך את בת בריתנו, ארצות הברית, ואת החיילים האמריקנים על המבצע הנועז.
העולם הוא מקום בטוח יותר עכשיו, כשמנהיג דאעש, אבו איברהים אל-האשימי אל-קוריישי, חוסל.