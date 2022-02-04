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https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-أمريكا-أبلغت-إسرائيل-مسبقا-بعمليتها-ضد-زعيم-داعش-1057892673.html
إعلام: أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بعمليتها ضد زعيم "داعش"
إعلام: أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بعمليتها ضد زعيم "داعش"
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إطلاع الإدارة الأمريكية، إسرائيل، مسبقا، بعمليتها العسكرية لاغتيال أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "داعش". 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:14+0000
2022-02-04T08:14+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
إسرائيل
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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت، إسرائيل، مسبقا، بالعملية العسكرية الخاصة باغتيال زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أي قبيل تنفيذها من خلال التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب، أمس الأربعاء، بعملية قتل القرشي، وقال "العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على زعيم داعش"، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.ووفقا لما نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد مباركته لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
إسرائيل
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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, إسرائيل

إعلام: أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بعمليتها ضد زعيم "داعش"

08:14 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
 افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن إطلاع الإدارة الأمريكية، إسرائيل، مسبقا، بعمليتها العسكرية لاغتيال أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "داعش".
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت، إسرائيل، مسبقا، بالعملية العسكرية الخاصة باغتيال زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أي قبيل تنفيذها من خلال التنسيق الأمني المشترك بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القرشي كان مسؤولا عن ملف "إسرائيل" في تنظيم "داعش".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قد رحب، أمس الأربعاء، بعملية قتل القرشي، وقال "العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على زعيم داعش"، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.
ووفقا لما نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد مباركته لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تهنئته: "العالم أصبح أكثر أمانا بعد تصفيته".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أمس الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.
وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
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