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https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-بدء-نقل-القوات-الإضافية-الأمريكية-إلى-أوروبا-1057888326.html
إعلام: بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا
إعلام: بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا
أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس، بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T04:10+0000
2022-02-04T04:10+0000
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الجيش الأمريكي
دول أوروبية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب معلومات الشبكة الأمريكية، فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".يذكر أن من بين الألفين عسكري سيتم نشر (حوالي 1700) في بولندا، والمتبقين سيتم نشرهم على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ميت-رومني-أمريكا-لن-تخوض-حربا-في-أوروبا-بسبب-أوكرانيا-1057876639.html
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إعلام: بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا 04:10 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 04:13 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الخميس، بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب معلومات الشبكة الأمريكية، فإن
نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا
من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".
يذكر أن من بين الألفين عسكري سيتم نشر (حوالي 1700) في بولندا،
والمتبقين سيتم نشرهم على أراضي ألمانيا
بشكل مؤقت.
وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.
وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.