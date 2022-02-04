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https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-عملية-إنقاذ-الطفل-المغربي-ريان-تدخل-مراحلها-الأخيرة-فيديو-1058029040.html
إعلام: عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل مراحلها الأخيرة... فيديو
إعلام: عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل مراحلها الأخيرة... فيديو
تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان المغربي، البالغ من العمر (5 سنوات)، والعالق في بئر بعمق 32 مترا منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T15:52+0000
2022-02-04T16:00+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأفادت "قناة شوف tv المغربية"، بأن رئيس فرق الإنقاذ المغربي المشرف على عملية إنقاذ الطفل ريان، أعلن نجاح حفرآخر 31 مترا، وهي المرحلة التي صنفتها العديد من وسائل الإعلام بـ"الأخطر".وقال رئيس فرق الإنقاذ المغربي، إنه "جاري العمل على تركيب 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي للوصول إلى الطفل ريان"، مشيرا إلى أن المحاولات لا زالت مستمرة لإنقاذ الطفل ريان.وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة. بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.
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أخبار المغرب اليوم

إعلام: عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل مراحلها الأخيرة... فيديو

15:52 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / Chouf TVعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Chouf TV
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تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان المغربي، البالغ من العمر (5 سنوات)، والعالق في بئر بعمق 32 مترا منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب.
وأفادت "قناة شوف tv المغربية"، بأن رئيس فرق الإنقاذ المغربي المشرف على عملية إنقاذ الطفل ريان، أعلن نجاح حفرآخر 31 مترا، وهي المرحلة التي صنفتها العديد من وسائل الإعلام بـ"الأخطر".
وقال رئيس فرق الإنقاذ المغربي، إنه "جاري العمل على تركيب 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي للوصول إلى الطفل ريان"، مشيرا إلى أن المحاولات لا زالت مستمرة لإنقاذ الطفل ريان.
وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة. بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.
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