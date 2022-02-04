إعلام: عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل مراحلها الأخيرة... فيديو

وأفادت "قناة شوف tv المغربية"، بأن رئيس فرق الإنقاذ المغربي المشرف على عملية إنقاذ الطفل ريان، أعلن نجاح حفرآخر 31 مترا، وهي المرحلة التي صنفتها العديد من وسائل الإعلام بـ"الأخطر".وقال رئيس فرق الإنقاذ المغربي، إنه "جاري العمل على تركيب 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي للوصول إلى الطفل ريان"، مشيرا إلى أن المحاولات لا زالت مستمرة لإنقاذ الطفل ريان.وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة. بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.
وقال رئيس فرق الإنقاذ المغربي، إنه "جاري العمل على تركيب 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي للوصول إلى الطفل ريان"، مشيرا إلى أن المحاولات لا زالت مستمرة لإنقاذ الطفل ريان.
وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة وغير مسيجة. بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.