تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/إيلينا-ناروزانسكي-خامس-استقالة-بعد-فضيحة-بارتيجيت-1058023839.html
إيلينا ناروزانسكي... خامس استقالة بعد فضيحة "بارتيجيت"
إيلينا ناروزانسكي... خامس استقالة بعد فضيحة "بارتيجيت"
تستمر سلسلة الاستقالات التي تشهدها الساحة البريطانية بعد فضيحة "بارتيجيت"، والتي هزت عرش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:09+0000
2022-02-04T14:09+0000
العالم
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_358e90297529f97e76ed3b3ef3820f33.jpg
وتأتي الاستقالة الخامسة بعد فضيحة "بارتيجيت" من قبل إيلينا ناروزانسكي، وهي ثاني مستشارة تابعة لوحدة السياسات، والتي مقرها عشرة "داونينغ ستريت"، وهي هيئة النخبة من صانعي السياسات التي تقدم المشورة السياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني.وبحسب موقع "gbnews" البريطاني، جادل الوزراء بأن هذه الاستقالات الجماعية كانت جزءا من "تحمل جونسون المسؤولية"، حيث يواجه تحديا محتملا على مستوى القيادة وسط مزاعم بوجود أحزاب مخالفة للقواعد في داونينج ستريت.واستقالت الحليف طويل الأمد لجونسون، منيرة ميرزا، من منصبها كمدير لوحدة السياسة تلك، إزاء غضبها من استخدامه لتشويه سمعة جيمي سافيل "الفظيعة" ضد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، أمس الخميس، ثم تبعها رئيس الأركان دان روزنفيلد، والسكرتير الخاص الرئيسي مارتن رينولدز، ومدير الاتصالات جاك دويل خارج الباب.وقالت نيكي دا كوستا، عضو وحدة السياسات السابقة، إن السيدة ناروزانسكي هي "واحدة من أكثر النساء المبدئيات اللواتي أعرفهن"، مضيفة: "خسارة كبيرة أخرى لوحدة السياسات".وأشار كبير أعضاء البرلمان من حزب المحافظين هوو ميريمان، الذي يرأس لجنة النقل في مجلس العموم، إنه "منزعج للغاية" من الوضع، وطلب من السيد جونسون أن "يحسن توجهه أو يترك داونينج ستريت إلى الأبد"، متابعا "نحن نعرف كيف يعمل. أنا متأكد من أن رئيس الوزراء سيركز الآن على تولي الوظيفة التي بين يديه، والتركيز على السياسة واستعادة ثقة الجمهور".وعملت ناروزانسكي كمستشارة خاصة لرئيس الوزراء بشأن المرأة والمساواة ، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة والتطرف، ويعود الفضل للسيدة ناروزانسكي في العمل على سياسات الحملة الانتخابية لبوريس جونسون لعام 2019 بشأن دعم كرة القدم الشعبية، وهي خريجة جامعة كامبريدج، وملاكمة هاوية تم اختيارها لفريق إنجلترا حيث أكملت العديد من المباريات.وكان جونسون قد تعرض مؤخرا لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عاما بأنه "دجال".
https://arabic.sputniknews.com/20220111/نصف-الناخبين-في-بريطانيا-يريدون-من-بوريس-جونسون-الاستقالة-1055258591.html
https://arabic.sputniknews.com/20220111/خرق-قيود-كورونا-يثير-موجة-غضب-جديدة-ضد-بوريس-جونسون-1055254336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fec24a2b56c051095f550ad3f9213494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بوريس جونسون

إيلينا ناروزانسكي... خامس استقالة بعد فضيحة "بارتيجيت"

14:09 GMT 04.02.2022
© REUTERS / LEE SMITHرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / LEE SMITH
تابعنا عبر
تستمر سلسلة الاستقالات التي تشهدها الساحة البريطانية بعد فضيحة "بارتيجيت"، والتي هزت عرش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتأتي الاستقالة الخامسة بعد فضيحة "بارتيجيت" من قبل إيلينا ناروزانسكي، وهي ثاني مستشارة تابعة لوحدة السياسات، والتي مقرها عشرة "داونينغ ستريت"، وهي هيئة النخبة من صانعي السياسات التي تقدم المشورة السياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني.
وبحسب موقع "gbnews" البريطاني، جادل الوزراء بأن هذه الاستقالات الجماعية كانت جزءا من "تحمل جونسون المسؤولية"، حيث يواجه تحديا محتملا على مستوى القيادة وسط مزاعم بوجود أحزاب مخالفة للقواعد في داونينج ستريت.
واستقالت الحليف طويل الأمد لجونسون، منيرة ميرزا، من منصبها كمدير لوحدة السياسة تلك، إزاء غضبها من استخدامه لتشويه سمعة جيمي سافيل "الفظيعة" ضد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، أمس الخميس، ثم تبعها رئيس الأركان دان روزنفيلد، والسكرتير الخاص الرئيسي مارتن رينولدز، ومدير الاتصالات جاك دويل خارج الباب.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
11 يناير, 17:54 GMT
وقالت نيكي دا كوستا، عضو وحدة السياسات السابقة، إن السيدة ناروزانسكي هي "واحدة من أكثر النساء المبدئيات اللواتي أعرفهن"، مضيفة: "خسارة كبيرة أخرى لوحدة السياسات".
وأشار كبير أعضاء البرلمان من حزب المحافظين هوو ميريمان، الذي يرأس لجنة النقل في مجلس العموم، إنه "منزعج للغاية" من الوضع، وطلب من السيد جونسون أن "يحسن توجهه أو يترك داونينج ستريت إلى الأبد"، متابعا "نحن نعرف كيف يعمل. أنا متأكد من أن رئيس الوزراء سيركز الآن على تولي الوظيفة التي بين يديه، والتركيز على السياسة واستعادة ثقة الجمهور".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
خرق قيود كورونا يثير موجة غضب جديدة ضد بوريس جونسون
11 يناير, 16:28 GMT
وعملت ناروزانسكي كمستشارة خاصة لرئيس الوزراء بشأن المرأة والمساواة ، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة والتطرف، ويعود الفضل للسيدة ناروزانسكي في العمل على سياسات الحملة الانتخابية لبوريس جونسون لعام 2019 بشأن دعم كرة القدم الشعبية، وهي خريجة جامعة كامبريدج، وملاكمة هاوية تم اختيارها لفريق إنجلترا حيث أكملت العديد من المباريات.
وكان جونسون قد تعرض مؤخرا لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عاما بأنه "دجال".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية