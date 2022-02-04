احتفاء فلسطيني عربي بسقوط جزء من الجدار العازل... فيديو
© AFP 2021 / MUSA AL SHAERرسم غرافيتي لجورج فلويد على الجدار الفاصل في بيت لحم، الضفة الغربية المحتلة، يونيو/ حزيران 2020
© AFP 2021 / MUSA AL SHAER
احتفى فلسطينيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط جزء من الجدار الإسرائيلي العازل في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وبث ناشطون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لانهيار جزء صغير من الجدار العازل في قرية الرام بالقدس.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية :"أظهرت تسجيلات مصورة نشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي العربية مقطعا يبلغ طوله نحو سبعة أمتار من الجدار العازل شمال القدس عندما سقط وانهار لسبب غير معروف".
وأضافت: "لم يتضح متى تم التقاط الفيديو وسبب انهيار الجدار، لكن تقديرات مختلفة أرجعت ذلك إلى تراكم الأنقاض على الجانب الآخر من الجدار، أو بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا في المنطقة وأضعفت المبنى".
في المقابل، لم يتمكن مغردون فلسطينيون وعرب من إخفاء ابتهاجهم بسقوط الجدار، وكتب أحدهم "انهيار في جدار الفصل العنصري ببلدة الرام في فلسطين، الطبيعة تُسقط كل شيء إصطناعي".
انهيار في جدار الفصل العنصـــري ببلدة الرام في فلسطين— Marwan Rahy (@MarwanRahy) February 4, 2022
الطبيعة تُسقط كل شيء إصطناعي pic.twitter.com/hPFCZb51mt
وكتب آخر: "حتى الجدار العازل ملّ من الانتظار".
حتى الجدار العازل ملّ من الانتظار..|— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) February 4, 2022
انهيار في جدار الفصل العنصري ببلدة الرام بالقدس المحتلة في #فلسطين .. pic.twitter.com/YlZWuDF8Ev
وقال أحد المغردين: "الطبيعة تنتصر لأصحاب الأرض انهيار جزء من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية".
#انقذوا_ريان الطبيعة تنتصر لاصحاب الأرض انهاير جزء من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية pic.twitter.com/gVZKiCjTop— Ashraf akhsewan (@alhadath2) February 4, 2022
وعلقت أخرى: "الأرض الفلسطينية تقاوم جدار الفصل العنصري الصهيوني، حرفياً".
الأرض الفلسطينية تقاوم جدار الفصل العنصري الصهيوني، حرفياً. #فلسطين_قضيتي 🇵🇸#فلسطين pic.twitter.com/BktpTUwcDA— Zakia (@ZakiaQronfol) February 4, 2022
وكتب مغرد بالإنجليزية ساخرا: "من الآن فصاعدا الجاذبية هي معاد للسامية".
From now on gravity is an antisemitic.— Arsalan Haider (@SultanAsad279) February 4, 2022
وقال آخر: "هذا ما يحدث بشكل طبيعي لجدران الفصل العنصري، ودول الفصل العنصري".
This is what naturally happens to apartheid walls, and to apartheid states— Ahmed (@AMagdyy) February 4, 2022
والجدار الذي يسميه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصري"، بدأت إسرائيل في بنائه منذ عام 2002، على طول الخط الأخضر، لمنع العبور غير المصرح به للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى المراكز السكانية الإسرائيلية، بدعوى الحيلولة دون وقوع عمليات هجومية مسلحة.
ويقدر طول الجدار بـ 720 كيلومترا، بتكلفة تتراوح بين 8 و9 مليارات شيكل (2.5 إلى 2.8 مليار دولار)، وفقا لدراسات الكنيست.