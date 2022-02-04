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ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية
ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية عن زيادة يومية غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:05+0000
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ونقلت وكالة رويترز، صباح اليوم الجمعة، عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحالات الإيجابية للوباء في البلاد بلغت 27443 إصابة جديدة، في ظل تفش واسع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".وسجلت الوكالة 24 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال يوم واحد فقط، فيما تجاوز عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم، منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، 386.05 مليون مريض، فيما خسرت البلدان ستة ملايين و75684 روحا وفق تعداد رويترز..ومن بين القرارات المهمة الأخيرة التي اتخذتها كوريا الجنوبية لمنع تفشي كورونا في البلاد، إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية في نهاية العام في جميع أنحاء البلاد للعام الثاني على التوالي وسط تفشي جائحة كورونا.ووفقا لوكالة "يونهاب"، بُثَّ بدلا من ذلك حدث افتراضي لقرع الجرس عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-للشعب-عما-حدث-مع-كورونا-1054074795.html
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بكوريا الجنوبية

07:05 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 07:08 GMT 04.02.2022)
© AP Photo / Lee Jin-manأشخاص يرتدون كمامات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا يقومون بإزالة الثلوج في قصر غيونغبوك، أحد المعالم المعروفة في كوريا الجنوبية، في سيئول، 13 يناير 2021.
أشخاص يرتدون كمامات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا يقومون بإزالة الثلوج في قصر غيونغبوك، أحد المعالم المعروفة في كوريا الجنوبية، في سيئول، 13 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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أعلنت كوريا الجنوبية عن زيادة يومية غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة رويترز، صباح اليوم الجمعة، عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحالات الإيجابية للوباء في البلاد بلغت 27443 إصابة جديدة، في ظل تفش واسع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب عما حدث مع كورونا
16 ديسمبر 2021, 10:06 GMT
وسجلت الوكالة 24 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال يوم واحد فقط، فيما تجاوز عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم، منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، 386.05 مليون مريض، فيما خسرت البلدان ستة ملايين و75684 روحا وفق تعداد رويترز..
ومن بين القرارات المهمة الأخيرة التي اتخذتها كوريا الجنوبية لمنع تفشي كورونا في البلاد، إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية في نهاية العام في جميع أنحاء البلاد للعام الثاني على التوالي وسط تفشي جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، بُثَّ بدلا من ذلك حدث افتراضي لقرع الجرس عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك".
كما ألغت بلديات كبرى أخرى في جميع أنحاء البلاد احتفالاتها، بما في ذلك مدن سوون وإنتشيون ودايجون وغوانغجو.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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