اكتشاف "مجزرة ضخمة" لصراع حيوانات عملاقة حشرت بكهف منها "الميغافونا"... صور وفيديو
14:34 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 14:40 GMT 04.02.2022)
© Photo / pixabay/Efraimstochterأحد أنواع الديناصورات المنقرضة
© Photo / pixabay/Efraimstochter
اكتشف العلماء مجموعة "لا تصدق من الحيوانات الضخمة"، التي عاشت في العصر الجليدي، يعود تاريخها إلى حوالي 60 ألف عام في أحد الكهوف البريطانية.
وتضمنت الأحافير التي اكتشفت في كهف بمدينة ديفون عددا كبيرا من الحيوانات من بينها الماموث الصوفي الضخم ووحيد القرن، وغيرها من الحيوانات التي يطلق عليها فئة "الميغافونا" أو "Megafauna"، وهي مجموعة الحيوانات الثدية الكبيرة التي يبلغ حجمها حجم الفيل تقريبا منها ما هو موجود في يومنا، مثل الفيل، لكن المصطلح مرتبط بتلك الحيوانات التي ازدهرت في أواخر العصر الجليدي، مثل الماموث وغيرها.
2 فبراير, 20:40 GMT
وعثر على الأحافير تحت الأرض خلال عمليات المسح المقامة في التوسع الجديد لمدينة شيرفورد، البريطانية، حيث يخطط لبناء مجتمع يضم 5500 منزل في المكان.
ومن ضمن الحيوانات المكتشفة أيضا في المنطقة مجموعة كبيرة من الضباع والكلاب والأحصنة والأرانب البرية والثعالب وحيوانات الرنة والذئاب، في تجمع ضخم وغريب.
Fio ▪️ A MEGAFAUNA DO BRASIL 🐘— Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) February 3, 2022
O termo megafauna engloba grandes mamíferos que viveram entre 2,5 milhões até cerca de 12 mil anos atrás. Vamos conhecer, entender sua biologia e por quê aqui no Brasil não estão mais presentes. pic.twitter.com/OTkeHzK80C
وبحسب تقرير "ديلي ميل" البريطانية، تعود جميع العينات المكتشفة إلى العصر "الديفينسي" الأوسط، وهي فترة قديمة جدا كان المناخ فيها أكثر برودة بكثير مما هو عليه اليوم.
The remains of a woolly mammoth, as well as bones of a woolly rhinoceros have been found among a host of hugely significant Ice Age (about 30,000 to 60,000 years ago) animal remains in a cave in Devon. https://t.co/zzLQXDdCCe pic.twitter.com/vrtBltaYuR— Horst Lubnow (@hodilu) February 3, 2022
وفقًا للباحثين، ستوفر هذه الاكتشافات "الاستثنائية" رؤى جديدة للنظم البيئية للعصر الجليدي في بريطانيا وسلاسل الغذاء التي دعمت هذه النظم في تلك الحقب، خصوصا أنواع النباتات التي عاشت في تلك الحقبة.
The remains of a woolly mammoth have been found among a host of hugely significant Ice Age animal bones in a cave in Devon https://t.co/lipIKUgfyH pic.twitter.com/O1CioNJclN— Mike Williams (@MikesVoice) February 3, 2022
ومن المتوقع، أن ترسل جميع العينات المكتشفة بعد انتهاء الأبحاث عليها ودراستها إلى متحف تابع لشركة "The Box" في مدينة بليموث على بعد أميال قليلة من مكان اكتشاف العينات في شيرفورد.