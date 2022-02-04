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https://arabic.sputniknews.com/20220204/اكتشاف-مجزرة-ضخمة-لصراع-حيوانات-عملاقة-حشرت-بكهف-منها-الميغافونا-صور-وفيديو-1058024936.html
اكتشاف "مجزرة ضخمة" لصراع حيوانات عملاقة حشرت بكهف منها "الميغافونا"... صور وفيديو
اكتشاف "مجزرة ضخمة" لصراع حيوانات عملاقة حشرت بكهف منها "الميغافونا"... صور وفيديو
اكتشف العلماء مجموعة "لا تصدق من الحيوانات الضخمة"، التي عاشت في العصر الجليدي، يعود تاريخها إلى حوالي 60 ألف عام في أحد الكهوف البريطانية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:34+0000
2022-02-04T14:40+0000
علوم
مجتمع
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وتضمنت الأحافير التي اكتشفت في كهف بمدينة ديفون عددا كبيرا من الحيوانات من بينها الماموث الصوفي الضخم ووحيد القرن، وغيرها من الحيوانات التي يطلق عليها فئة "الميغافونا" أو "Megafauna"، وهي مجموعة الحيوانات الثدية الكبيرة التي يبلغ حجمها حجم الفيل تقريبا منها ما هو موجود في يومنا، مثل الفيل، لكن المصطلح مرتبط بتلك الحيوانات التي ازدهرت في أواخر العصر الجليدي، مثل الماموث وغيرها.وعثر على الأحافير تحت الأرض خلال عمليات المسح المقامة في التوسع الجديد لمدينة شيرفورد، البريطانية، حيث يخطط لبناء مجتمع يضم 5500 منزل في المكان.ومن ضمن الحيوانات المكتشفة أيضا في المنطقة مجموعة كبيرة من الضباع والكلاب والأحصنة والأرانب البرية والثعالب وحيوانات الرنة والذئاب، في تجمع ضخم وغريب.وبحسب تقرير "ديلي ميل" البريطانية، تعود جميع العينات المكتشفة إلى العصر "الديفينسي" الأوسط، وهي فترة قديمة جدا كان المناخ فيها أكثر برودة بكثير مما هو عليه اليوم.وفقًا للباحثين، ستوفر هذه الاكتشافات "الاستثنائية" رؤى جديدة للنظم البيئية للعصر الجليدي في بريطانيا وسلاسل الغذاء التي دعمت هذه النظم في تلك الحقب، خصوصا أنواع النباتات التي عاشت في تلك الحقبة.ومن المتوقع، أن ترسل جميع العينات المكتشفة بعد انتهاء الأبحاث عليها ودراستها إلى متحف تابع لشركة "The Box" في مدينة بليموث على بعد أميال قليلة من مكان اكتشاف العينات في شيرفورد.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/كائن-لا-يعرف-أصله-شوهد-لمرة-واحدة-فقط-فيديو-1057675930.html
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علوم, مجتمع

اكتشاف "مجزرة ضخمة" لصراع حيوانات عملاقة حشرت بكهف منها "الميغافونا"... صور وفيديو

14:34 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 14:40 GMT 04.02.2022)
© Photo / pixabay/Efraimstochterأحد أنواع الديناصورات المنقرضة
أحد أنواع الديناصورات المنقرضة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / pixabay/Efraimstochter
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اكتشف العلماء مجموعة "لا تصدق من الحيوانات الضخمة"، التي عاشت في العصر الجليدي، يعود تاريخها إلى حوالي 60 ألف عام في أحد الكهوف البريطانية.
وتضمنت الأحافير التي اكتشفت في كهف بمدينة ديفون عددا كبيرا من الحيوانات من بينها الماموث الصوفي الضخم ووحيد القرن، وغيرها من الحيوانات التي يطلق عليها فئة "الميغافونا" أو "Megafauna"، وهي مجموعة الحيوانات الثدية الكبيرة التي يبلغ حجمها حجم الفيل تقريبا منها ما هو موجود في يومنا، مثل الفيل، لكن المصطلح مرتبط بتلك الحيوانات التي ازدهرت في أواخر العصر الجليدي، مثل الماموث وغيرها.
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وعثر على الأحافير تحت الأرض خلال عمليات المسح المقامة في التوسع الجديد لمدينة شيرفورد، البريطانية، حيث يخطط لبناء مجتمع يضم 5500 منزل في المكان.
ومن ضمن الحيوانات المكتشفة أيضا في المنطقة مجموعة كبيرة من الضباع والكلاب والأحصنة والأرانب البرية والثعالب وحيوانات الرنة والذئاب، في تجمع ضخم وغريب.
وبحسب تقرير "ديلي ميل" البريطانية، تعود جميع العينات المكتشفة إلى العصر "الديفينسي" الأوسط، وهي فترة قديمة جدا كان المناخ فيها أكثر برودة بكثير مما هو عليه اليوم.
وفقًا للباحثين، ستوفر هذه الاكتشافات "الاستثنائية" رؤى جديدة للنظم البيئية للعصر الجليدي في بريطانيا وسلاسل الغذاء التي دعمت هذه النظم في تلك الحقب، خصوصا أنواع النباتات التي عاشت في تلك الحقبة.
ومن المتوقع، أن ترسل جميع العينات المكتشفة بعد انتهاء الأبحاث عليها ودراستها إلى متحف تابع لشركة "The Box" في مدينة بليموث على بعد أميال قليلة من مكان اكتشاف العينات في شيرفورد.
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