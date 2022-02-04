الأسبوع في صور

© AFP 2021 / Richard Bouhet مواطنون ينظرون إلى الأمواج القوية في سان بينوا، شرق جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، قبل مرور الإعصار المداري باتسيراي 2 فبراير 2022. تسبب الإعصار بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن 7500 منزل على الأقل في موريشيوس المجاورة، بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 120 كلم/ س، مما أدى إلى سقوط الأشجار في خطوط الكهرباء، وفقًا للجنة الكهرباء المحلية.