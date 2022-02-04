الأسبوع في صور

© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceعارضة أزياء تقدم تصميم من "أماتو كوتور" خلال أسبوع الموضة العربي في دبي، الإمارات المتحدة 28 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
عارضة أزياء تقدم تصميم من "أماتو كوتور" خلال أسبوع الموضة العربي في دبي، الإمارات المتحدة 28 يناير 2022.
© REUTERS / Drone Base مركبات محطمة في موقع جسر منهار في بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 28 يناير 2022.
مركبات محطمة في موقع جسر منهار في بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، 28 يناير 2022.
© AP Photo / Matilde Campodonicoعرض خلال مسيرة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في وسط مدينة مونتيفيديو، أوروغواي، 28 يناير 2022. اندلعت المظاهرة بعد إدانة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا قالت إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل عدة رجال في حي كوردون. تم اعتقال واستجواب ثلاثة رجال ثم إطلاق سراحهم مع استمرار التحقيق.
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© AP Photo / Matilde Campodonico
عرض خلال مسيرة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في وسط مدينة مونتيفيديو، أوروغواي، 28 يناير 2022. اندلعت المظاهرة بعد إدانة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا قالت إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل عدة رجال في حي كوردون. تم اعتقال واستجواب ثلاثة رجال ثم إطلاق سراحهم مع استمرار التحقيق.
© AFP 2021 / Diego Reyes متظاهر يجلس تحت مظلة بينما يغلق طريق الوصول إلى مدينة إكيكي، تشيلي، خلال إضراب إقليمي دعت إليه منظمات مختلفة ضد الهجرة غير الشرعية، 31 يناير 2022. مدينة إكيكي، تقع شمال تشيلي وبالقرب من الحدود حيث شهدت بوليفيا اليوم الثاني من الاضطرابات مع إغلاق طرق مدخلها وإغلاق مطارها، احتجاجًا على زيادة الجرائم التي يربطها البعض بالهجرة غير الشرعية.
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© AFP 2021 / Diego Reyes
متظاهر يجلس تحت مظلة بينما يغلق طريق الوصول إلى مدينة إكيكي، تشيلي، خلال إضراب إقليمي دعت إليه منظمات مختلفة ضد الهجرة غير الشرعية، 31 يناير 2022. مدينة إكيكي، تقع شمال تشيلي وبالقرب من الحدود حيث شهدت بوليفيا اليوم الثاني من الاضطرابات مع إغلاق طرق مدخلها وإغلاق مطارها، احتجاجًا على زيادة الجرائم التي يربطها البعض بالهجرة غير الشرعية.
© AFP 2021 / Devi Rahman يتم رش الناس بالرغوة في متنزه كجزء من احتفالات الأعياد في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة "عام النمر" في يوجياكارتا، إندونيسيا1 فبراير 2022.
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© AFP 2021 / Devi Rahman
يتم رش الناس بالرغوة في متنزه كجزء من احتفالات الأعياد في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة "عام النمر" في يوجياكارتا، إندونيسيا1 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Filipe Araujo منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو البرازيلية خلفت 18 قتيلا على الأقل حسبما أفادته السلطات.
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© AFP 2021 / Filipe Araujo
منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو البرازيلية خلفت 18 قتيلا على الأقل حسبما أفادته السلطات.
© AP Photo / Ng Han Guanيحمل نجم هونغ كونغ الشهير جاكي شان شعلة الأولمبياد الشتوي لعام 2022 بعد مشاركته في تتابع الشعلة في بادالينغ جريت وول في ضواحي بكين، الصين، 3 فبراير 2022.
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© AP Photo / Ng Han Guan
يحمل نجم هونغ كونغ الشهير جاكي شان شعلة الأولمبياد الشتوي لعام 2022 بعد مشاركته في تتابع الشعلة في بادالينغ جريت وول في ضواحي بكين، الصين، 3 فبراير 2022.
© AP Photo / Alvaro Barrientosأحد السكان ينظر من منزله بينما مجموعة من "جوالدوناكس" (Joaldunaks) يشاركون في الكرنفال بين قريتي جبال البرانس في إتورين و وبيتا، شمال إسبانيا،31 يناير 2022. لمدة عامين تم إلغاء الكرنفال بسبب كوفيد-19 ولكن هذا العام، قامت شركات Joaldunak (أجراس الأبقار) المكونة من سكان مدينتين، Ituren و Zubieta، بعرض الأزياء التقليدية في الشوارع مرة أخرى هذا العام.
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© AP Photo / Alvaro Barrientos
أحد السكان ينظر من منزله بينما مجموعة من "جوالدوناكس" (Joaldunaks) يشاركون في الكرنفال بين قريتي جبال البرانس في إتورين و وبيتا، شمال إسبانيا،31 يناير 2022. لمدة عامين تم إلغاء الكرنفال بسبب كوفيد-19 ولكن هذا العام، قامت شركات Joaldunak (أجراس الأبقار) المكونة من سكان مدينتين، Ituren و Zubieta، بعرض الأزياء التقليدية في الشوارع مرة أخرى هذا العام.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane ينظر البابا فرانسيس إلى تمثال صغير يصوره، تحمله امرأة أثناء الحضور العام الأسبوعي في الفاتيكان، 2 فبراير 2022.
ينظر البابا فرانسيس إلى تمثال صغير يصوره، تحمله امرأة أثناء الحضور العام الأسبوعي في الفاتيكان، 2 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Drew Angerer / Getty Imagesشخص يركب دراجته على طول طريق موكب الجنازة بعد حفل التأبين لثلاثة رجال إطفاء من إدارة إطفاء مدينة بالتيمور، الذين سقطوا في مركز مؤتمرات بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة 2 فبراير 2022 قُتل الملازم بول بوتريم واللفتنانت كيلسي سادلر و رجل الإطفاء كيني لاكايو عندما انهار منزل شاغر خلال حريق في غرب بالتيمور الأسبوع الماضي.
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© AFP 2021 / Drew Angerer / Getty Images
شخص يركب دراجته على طول طريق موكب الجنازة بعد حفل التأبين لثلاثة رجال إطفاء من إدارة إطفاء مدينة بالتيمور، الذين سقطوا في مركز مؤتمرات بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة 2 فبراير 2022 قُتل الملازم بول بوتريم واللفتنانت كيلسي سادلر و رجل الإطفاء كيني لاكايو عندما انهار منزل شاغر خلال حريق في غرب بالتيمور الأسبوع الماضي.
© AFP 2021 / John Wesselsتنتظر النساء في طابور لتحصيل رواتبهن في منجم "بيسي غرانتي" وسط واغادوغو، بوركينا-فاسو 29 يناير 2022. منجم "بيسي غرانتي" الضخم، الذي عمره أربعين عامًا، محاط بالطرق والمنازل والمباني الإدارية في واغادوغو. يعمل المئات من عمال المناجم الحرفيين على تكسير ألواح الجرانيت وتنفيذ قطع صغيرة وكبيرة على الجدران شديدة الانحدار للحفرة مقابل بضعة يوروهات في اليوم.
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© AFP 2021 / John Wessels
تنتظر النساء في طابور لتحصيل رواتبهن في منجم "بيسي غرانتي" وسط واغادوغو، بوركينا-فاسو 29 يناير 2022. منجم "بيسي غرانتي" الضخم، الذي عمره أربعين عامًا، محاط بالطرق والمنازل والمباني الإدارية في واغادوغو. يعمل المئات من عمال المناجم الحرفيين على تكسير ألواح الجرانيت وتنفيذ قطع صغيرة وكبيرة على الجدران شديدة الانحدار للحفرة مقابل بضعة يوروهات في اليوم.
© AFP 2021 / Daffa Ramya Kanzuddinتظهر هذه الصورة الجوية ألسنة اللهب المتصاعدة في الهواء مع اندلاع حريق وتدمير عدد من القوارب الخشبية التقليدية التابعة لصيادين في ميناء تيجال، إندونيسيا 29 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Daffa Ramya Kanzuddin
تظهر هذه الصورة الجوية ألسنة اللهب المتصاعدة في الهواء مع اندلاع حريق وتدمير عدد من القوارب الخشبية التقليدية التابعة لصيادين في ميناء تيجال، إندونيسيا 29 يناير 2022.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonيوضح موظفو فندق "تجربة تناول الطعام" (Lantern Dining Experience)، والتي تمكن رواد المطعم من الاستمتاع بوجباتهم مع حماية أنفسهم من انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في "طوكيو هوشينويا" في طوكيو، اليابان، 2 فبراير 2022. الحاجز الشفاف على شكل فانوس هي تم إنشاءه بواسطة الحرفيين اليابانيين التقليديين والضيوف المقيمين في الفندق الذين يدفعون 30 ألف ين (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا) كرسوم للمكان، ويمكن دعوة الآخرين لتناول العشاء معهم تحت الحواجز.
يوضح موظفو فندق "تجربة تناول الطعام" (Lantern Dining Experience)، والتي تمكن رواد المطعم من الاستمتاع بوجباتهم مع حماية أنفسهم من انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في "طوكيو هوشينويا" في طوكيو، اليابان، 2 فبراير 2022. الحاجز الشفاف على شكل فانوس هي تم إنشاءه بواسطة الحرفيين اليابانيين التقليديين والضيوف المقيمين في الفندق الذين يدفعون 30 ألف ين (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا) كرسوم للمكان، ويمكن دعوة الآخرين لتناول العشاء معهم تحت الحواجز.
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورطاقم طبي يرتدي بدلات واقية على جسر تلسكوبي في مطار العاصمة بكين، الصين 1 فبراير 2022
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© Sputnik . Alexey Filippov/
طاقم طبي يرتدي بدلات واقية على جسر تلسكوبي في مطار العاصمة بكين، الصين 1 فبراير 2022
© AFP 2021 / Jeff Swensen / Getty Imagesحامل جرذ الأرض أيه جي ديروم يحمل الجرذ "بانكسوتاوني فيل" الذي رأى ظله، وتوقع أواخر الربيع خلال احتفالات يوم جرذ الأرض السنوية رقم 136 في 2 فبراير 2022 في بوكسوتاوني، بنسلفانيا الأمريكية. يوم جرذ الأرض - هو تقليد شائع في الولايات المتحدة وكندا. حيث يقضى حشد من 5000 شخص ليلة صاخبة في انتظار شروق الشمس وخروج جرذ الأرض من عرين الشتاء، الذي يعتبر ظله نذيرًا لستة أسابيع أخرى من سوء الأحوال الجوية ويعود إلى عرينه. يصل أوائل الربيع إذا لم يرى ظله، فيبقى "فيل" فوق الأرض.
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© AFP 2021 / Jeff Swensen / Getty Images
حامل جرذ الأرض أيه جي ديروم يحمل الجرذ "بانكسوتاوني فيل" الذي رأى ظله، وتوقع أواخر الربيع خلال احتفالات يوم جرذ الأرض السنوية رقم 136 في 2 فبراير 2022 في بوكسوتاوني، بنسلفانيا الأمريكية. يوم جرذ الأرض - هو تقليد شائع في الولايات المتحدة وكندا. حيث يقضى حشد من 5000 شخص ليلة صاخبة في انتظار شروق الشمس وخروج جرذ الأرض من عرين الشتاء، الذي يعتبر ظله نذيرًا لستة أسابيع أخرى من سوء الأحوال الجوية ويعود إلى عرينه. يصل أوائل الربيع إذا لم يرى ظله، فيبقى "فيل" فوق الأرض.
© REUTERS / Zohra Bensemraبائعة متجولة يجلس خلف شعر مستعار للبيع في واغادوغو، بوركينا فاسو 28 يناير 2022.
بائعة متجولة يجلس خلف شعر مستعار للبيع في واغادوغو، بوركينا فاسو 28 يناير 2022.
© REUTERS / Violeta Santos Mouraعرض أزياء يكشف عن أحدث المشاريع غير المعروضة للمصمم الراحل الفرنسي بيير كاردان والمجموعة الجديدة من استوديو التصميم بيير كاردان، في المتحف الوطني للطيران والفضاء في لو بورجيه بالقرب من باريس، بعد نهاية "ربيع باريس - أسبوع الهوت كوتور صيف 2022"، فرنسا، 28 يناير 2022.
عرض أزياء يكشف عن أحدث المشاريع غير المعروضة للمصمم الراحل الفرنسي بيير كاردان والمجموعة الجديدة من استوديو التصميم بيير كاردان، في المتحف الوطني للطيران والفضاء في لو بورجيه بالقرب من باريس، بعد نهاية "ربيع باريس - أسبوع الهوت كوتور صيف 2022"، فرنسا، 28 يناير 2022.
© AP Photo / Erin Schaff / The New York Timesنائبة الرئيس كامالا هاريس تمشي على متن طائرة الرئاسة للعودة إلى واشنطن، في بالميرولا، هندوراس 27 يناير 2022
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© AP Photo / Erin Schaff / The New York Times
نائبة الرئيس كامالا هاريس تمشي على متن طائرة الرئاسة للعودة إلى واشنطن، في بالميرولا، هندوراس 27 يناير 2022
© REUTERS / Thomas Mukoyaديوك تتشاجر على طول زقاق في ملكية بايبلاين في منطقة إمباكاسي في نيروبي، كينيا، 1 فبراير 2022.
ديوك تتشاجر على طول زقاق في ملكية بايبلاين في منطقة إمباكاسي في نيروبي، كينيا، 1 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Richard Bouhet مواطنون ينظرون إلى الأمواج القوية في سان بينوا، شرق جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، قبل مرور الإعصار المداري باتسيراي 2 فبراير 2022. تسبب الإعصار بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن 7500 منزل على الأقل في موريشيوس المجاورة، بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 120 كلم/ س، مما أدى إلى سقوط الأشجار في خطوط الكهرباء، وفقًا للجنة الكهرباء المحلية.
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© AFP 2021 / Richard Bouhet
مواطنون ينظرون إلى الأمواج القوية في سان بينوا، شرق جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، قبل مرور الإعصار المداري باتسيراي 2 فبراير 2022. تسبب الإعصار بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن 7500 منزل على الأقل في موريشيوس المجاورة، بعد أن تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 120 كلم/ س، مما أدى إلى سقوط الأشجار في خطوط الكهرباء، وفقًا للجنة الكهرباء المحلية.
© AP Photo / Wade Payneيقوم مشجعو "تينيسي" بقفزة خلفية خلال النصف الأول من مباراة كرة السلة بالرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ضد "تكساس إيه آند إم"، في نوكسفيل، تينيسي، الولايات المتحدة 1 فبراير 2022
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© AP Photo / Wade Payne
يقوم مشجعو "تينيسي" بقفزة خلفية خلال النصف الأول من مباراة كرة السلة بالرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ضد "تكساس إيه آند إم"، في نوكسفيل، تينيسي، الولايات المتحدة 1 فبراير 2022
© AP Photo / Dolores Ochoaأحد السكان وكلب يمشيان عبر شارع مليء بالطين بعد انهيار أحد التلال التي أضعفتها الأمطار وجلبت أمواجًا من الطين فوق منطقة لا جاسكا في كيتو، الإكوادور 1 فبراير 2022.
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© AP Photo / Dolores Ochoa
أحد السكان وكلب يمشيان عبر شارع مليء بالطين بعد انهيار أحد التلال التي أضعفتها الأمطار وجلبت أمواجًا من الطين فوق منطقة لا جاسكا في كيتو، الإكوادور 1 فبراير 2022.
© AFP 2021 / Emiliano Lasalviaمتظاهرون يشاركون في احتجاج للمطالبة بإصلاح النظام القضائي خارج قصر العدل في بوينس آيرس، الأرجنتين 1 فبراير 2022.
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© AFP 2021 / Emiliano Lasalvia
متظاهرون يشاركون في احتجاج للمطالبة بإصلاح النظام القضائي خارج قصر العدل في بوينس آيرس، الأرجنتين 1 فبراير 2022.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyرجل يضع حذاء على رأسه في سوق "مفوغ آدا" في ياوندي، الكاميرون، 29 يناير 2022.
رجل يضع حذاء على رأسه في سوق "مفوغ آدا" في ياوندي، الكاميرون، 29 يناير 2022.
© AP Photo / Petr David Josekلاعبات فريق هوكي الجليد الدنماركي للسيدات في وضعية لالتقاط الصور في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، الصين 1 فبراير 2022.
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© AP Photo / Petr David Josek
لاعبات فريق هوكي الجليد الدنماركي للسيدات في وضعية لالتقاط الصور في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين، الصين 1 فبراير 2022.
© REUTERS / Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpixولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك وأطفالها الأمير فنسنت والأميرة جوزفين (ليست في الصورة)، يزورون حديقة حيوان كوبنهاغن مع بدء بناء حديقة ماري الأسترالية، في كوبنهاغن، الدنمارك، 2 فبراير 2022.
ولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك وأطفالها الأمير فنسنت والأميرة جوزفين (ليست في الصورة)، يزورون حديقة حيوان كوبنهاغن مع بدء بناء حديقة ماري الأسترالية، في كوبنهاغن، الدنمارك، 2 فبراير 2022.
© AP Photo / Alastair Grantالسائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022
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© AP Photo / Alastair Grant
السائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022