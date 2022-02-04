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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الإعلان-عن-نتيجة-مسحات-كورونا-لمنتخب-مصر-قبل-مواجهة-السنغال-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058035682.html
الإعلان عن نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
الإعلان عن نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن نتيجة مسحات فيروس "كورونا" المستجد التي خضع ‏لها أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم، قبل مواجهتهم منتخب السنغال في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T18:43+0000
2022-02-04T18:43+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن نتيجة المسحات "سلبية" لكل أعضاء بعثة المنتخب المصري.ويواجه المنتخب المصري لكرة القدم نظيره السنغالي، يوم الأحد الموافق 6 فبراير/ شباط الجاري، في نهائي كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الفوز على المنتخب الكاميروني، أمس الجمعة، بركلات الترجيح في الدور النصف النهائي.واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).وتسعى مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة، بعد أن فازت به 7 مرات وهو رقم قياسي.
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أخبار مصر الآن, مجتمع, رياضة

الإعلان عن نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا

18:43 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالمنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022
المنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
المنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن نتيجة مسحات فيروس "كورونا" المستجد التي خضع ‏لها أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم، قبل مواجهتهم منتخب السنغال في ختام بطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏
وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن نتيجة المسحات "سلبية" لكل أعضاء بعثة المنتخب المصري.
ويواجه المنتخب المصري لكرة القدم نظيره السنغالي، يوم الأحد الموافق 6 فبراير/ شباط الجاري، في نهائي كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الفوز على المنتخب الكاميروني، أمس الجمعة، بركلات الترجيح في الدور النصف النهائي.
واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).
وتسعى مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة، بعد أن فازت به 7 مرات وهو رقم قياسي.
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