https://arabic.sputniknews.com/20220204/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-مع-دول-بينها-قطر-ومصر-تنويع-إمدادات-الطاقة-1057890054.html

الاتحاد الأوروبي يبحث مع دول بينها قطر ومصر تنويع إمدادات الطاقة

الاتحاد الأوروبي يبحث مع دول بينها قطر ومصر تنويع إمدادات الطاقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء، لافتة إلى أن قمة الطاقة في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

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برلين - سبوتنيك. وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءًا من النرويج، المورد الذي نتعاون معه بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".وكشفت أن الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في ذلك، مشيرة إلى أن قمة الطاقة ستعقد في واشنطن، يوم 7 فبراير/شباط الجاري".وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "بدأنا تعاونا استراتيجيا في مجال الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بالغاز الطبيعي المسال".وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعمل، مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز؛ وذلك حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.وتؤكد روسيا، أنها تفي دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تظهر أي أسباب للتشكيك في موثوقيتها.وأعلن الرئيس الأمريكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لتجنب الاضطرابات المحتملة بسبب الأزمة حول أوكرانيا.وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم منع إطلاق مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "التيار الشمالي - 2"، في حال "مواصلة التصعيد" حول أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-في-شؤون-النفط-والغاز-من-الصعب-استبدال-الغاز-الروسي-في-أوروبا-بمصادر-أخرى-1057645922.html

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