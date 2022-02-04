تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-مع-دول-بينها-قطر-ومصر-تنويع-إمدادات-الطاقة-1057890054.html
الاتحاد الأوروبي يبحث مع دول بينها قطر ومصر تنويع إمدادات الطاقة
الاتحاد الأوروبي يبحث مع دول بينها قطر ومصر تنويع إمدادات الطاقة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء، لافتة إلى أن قمة الطاقة في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T07:07+0000
2022-02-04T07:07+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
قطر
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780858_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_e8907dc1716ca7e05abcb9eabfc06695.jpg
برلين - سبوتنيك. وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءًا من النرويج، المورد الذي نتعاون معه بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".وكشفت أن الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في ذلك، مشيرة إلى أن قمة الطاقة ستعقد في واشنطن، يوم 7 فبراير/شباط الجاري".وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "بدأنا تعاونا استراتيجيا في مجال الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بالغاز الطبيعي المسال".وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعمل، مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز؛ وذلك حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.وتؤكد روسيا، أنها تفي دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تظهر أي أسباب للتشكيك في موثوقيتها.وأعلن الرئيس الأمريكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لتجنب الاضطرابات المحتملة بسبب الأزمة حول أوكرانيا.وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم منع إطلاق مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "التيار الشمالي - 2"، في حال "مواصلة التصعيد" حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-في-شؤون-النفط-والغاز-من-الصعب-استبدال-الغاز-الروسي-في-أوروبا-بمصادر-أخرى-1057645922.html
قطر
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780858_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_58b1824fbbe4a38ed01c21f1fe7db2ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, قطر, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث مع دول بينها قطر ومصر تنويع إمدادات الطاقة

07:07 GMT 04.02.2022
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL New
تابعنا عبر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء، لافتة إلى أن قمة الطاقة في واشنطن ستعقد، في 7 شباط/فبراير.
برلين - سبوتنيك. وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءًا من النرويج، المورد الذي نتعاون معه بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".

وكشفت أن الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في ذلك، مشيرة إلى أن قمة الطاقة ستعقد في واشنطن، يوم 7 فبراير/شباط الجاري".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "بدأنا تعاونا استراتيجيا في مجال الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بالغاز الطبيعي المسال".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
خبيرة في شؤون النفط والغاز: من الصعب استبدال الغاز الروسي في أوروبا بمصادر أخرى
2 فبراير, 10:26 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعمل، مع الولايات المتحدة وقطر وأذربيجان على مسألة الغاز؛ وذلك حال قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز، على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

وتؤكد روسيا، أنها تفي دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تظهر أي أسباب للتشكيك في موثوقيتها.

وأعلن الرئيس الأمريكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لتجنب الاضطرابات المحتملة بسبب الأزمة حول أوكرانيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم منع إطلاق مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "التيار الشمالي - 2"، في حال "مواصلة التصعيد" حول أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية