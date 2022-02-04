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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/البرلمانية-التي-تدخن-في-مدرجات-منتخب-مصر-أمام-الكاميرون-تخرج-عن-صمتها-1058031258.html
"البرلمانية التي تدخن" في مدرجات منتخب مصر أمام الكاميرون تخرج عن صمتها
"البرلمانية التي تدخن" في مدرجات منتخب مصر أمام الكاميرون تخرج عن صمتها
قالت نائبة في البرلمان المصري، إنها صاحبة "صورة المشجعة التي تدخن"، والتي ظهرت في مدرجات الجماهير المصرية، خلال مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:30+0000
2022-02-04T16:30+0000
2022-02-04T16:40+0000
مجتمع
منوعات
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وأوضحت النائبة أميرة العادلي أنها صاحبة الصورة، ولا يشكل الأمر لها أي نوع من المضايقة، مؤكدة أنها تحب التدخين رغم علمها بأنه عادة صحية سيئة ولا نية لديها للإقلاع عنه.وطالبت المتكلمين في هذا الأمر بالتوقف عن "الكلام الأبله" وأن يشجعوا منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، لكي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه.وعلى نطاق واسع، مع تعليقات ساخرة ومضحكة، انتشرت صورة النائبة وهي تشعل سيجارة، خلال أحداث المباراة الصعبة التي امتدت إلى شوطين إضافيين ثم انتهت بتفوق الفراعنة على أصحاب الأرض بركلات الترجيح.
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مجتمع, منوعات
"البرلمانية التي تدخن" في مدرجات منتخب مصر أمام الكاميرون تخرج عن صمتها 16:30 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 16:40 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
قالت نائبة في البرلمان المصري، إنها صاحبة "صورة المشجعة التي تدخن"، والتي ظهرت في مدرجات الجماهير المصرية، خلال مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أنها صاحبة الصورة، ولا يشكل الأمر لها أي نوع من المضايقة، مؤكدة أنها تحب التدخين رغم علمها بأنه
عادة صحية سيئة
ولا نية لديها للإقلاع عنه.
وأضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه، قائلة "أنا حرة في عالم حر".
وطالبت المتكلمين في هذا الأمر بالتوقف عن "الكلام الأبله" وأن يشجعوا منتخب بلادهم الذي
سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل
، لكي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه.
وعلى نطاق واسع، مع تعليقات ساخرة ومضحكة، انتشرت صورة النائبة وهي تشعل سيجارة، خلال أحداث المباراة الصعبة التي امتدت إلى شوطين إضافيين ثم انتهت بتفوق الفراعنة على أصحاب الأرض بركلات الترجيح.