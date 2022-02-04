https://arabic.sputniknews.com/20220204/البيت-الأبيض-عن-لقاء-بوتين-مع-الرئيس-الصيني-بايدن-لديه-علاقة-خاصة-به-مع-الصين-1058036251.html

البيت الأبيض عن لقاء بوتين مع الرئيس الصيني: بايدن لديه علاقة خاصة به مع الصين

البيت الأبيض عن لقاء بوتين مع الرئيس الصيني: بايدن لديه علاقة خاصة به مع الصين

علق البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره ‏الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، على هامش افتتاح... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T19:19+0000

2022-02-04T19:19+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

روسيا

جو بايدن

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن لأمريكا علاقة خاصة بها مع الصين، وذلك عندما سُئلت عن كيفية قيام بايدن بالعلاقات بين موسكو وبكين من منظور أهداف سياسته الخارجية الأوسع".ويأتي تعليق البيت الأبيض وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحدا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرئيس الصيني، شي جين بينغ في بكين.وقال الرئيسان إنهما يعارضان زيادة توسيع حلف شمال الأطلسي، ودعيا الحلف إلى التخلي عما وصفوه بأنه "نهج أيديولوجي للحرب الباردة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز.وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.وأكد الرئيس الصيني أن الصين وروسيا تعملان معا لتطبيق تعددية حقيقية تكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/بوتين-يصل-بكين-للمشاركة-في-افتتاح-الأولمبياد-الشتوي-وعقد-مباحثات-مع-نظيره-الصيني-1057889136.html

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