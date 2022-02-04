تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/البيت-الأبيض-عن-لقاء-بوتين-مع-الرئيس-الصيني-بايدن-لديه-علاقة-خاصة-به-مع-الصين-1058036251.html
البيت الأبيض عن لقاء بوتين مع الرئيس الصيني: بايدن لديه علاقة خاصة به مع الصين
البيت الأبيض عن لقاء بوتين مع الرئيس الصيني: بايدن لديه علاقة خاصة به مع الصين
علق البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره ‏الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، على هامش افتتاح... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T19:19+0000
2022-02-04T19:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
روسيا
جو بايدن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894272_0:132:2692:1646_1920x0_80_0_0_c5d80bddcf2cf774c79192bcf3662d82.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن لأمريكا علاقة خاصة بها مع الصين، وذلك عندما سُئلت عن كيفية قيام بايدن بالعلاقات بين موسكو وبكين من منظور أهداف سياسته الخارجية الأوسع".ويأتي تعليق البيت الأبيض وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحدا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرئيس الصيني، شي جين بينغ في بكين.وقال الرئيسان إنهما يعارضان زيادة توسيع حلف شمال الأطلسي، ودعيا الحلف إلى التخلي عما وصفوه بأنه "نهج أيديولوجي للحرب الباردة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز.وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.وأكد الرئيس الصيني أن الصين وروسيا تعملان معا لتطبيق تعددية حقيقية تكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/بوتين-يصل-بكين-للمشاركة-في-افتتاح-الأولمبياد-الشتوي-وعقد-مباحثات-مع-نظيره-الصيني-1057889136.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894272_162:0:2531:1777_1920x0_80_0_0_a6418ebd2a09b1c719c5c60010bbfdb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, جو بايدن, العالم

البيت الأبيض عن لقاء بوتين مع الرئيس الصيني: بايدن لديه علاقة خاصة به مع الصين

19:19 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره ‏الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، على هامش افتتاح الأولمبياد الشتوية.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن لأمريكا علاقة خاصة بها مع الصين، وذلك عندما سُئلت عن كيفية قيام بايدن بالعلاقات بين موسكو وبكين من منظور أهداف سياسته الخارجية الأوسع".
وأوضحت بساكي: "الرئيس ينظر إلى الأمر على أنه لدينا علاقتنا الخاصة مع الصين".
ويأتي تعليق البيت الأبيض وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحدا.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
06:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرئيس الصيني، شي جين بينغ في بكين.
وقال الرئيسان إنهما يعارضان زيادة توسيع حلف شمال الأطلسي، ودعيا الحلف إلى التخلي عما وصفوه بأنه "نهج أيديولوجي للحرب الباردة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية أعدت حلولا جديدة لتوريد الهيدروكربونات إلى الصين وعقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز.
وأضاف بوتين أثناء اجتماعه بنظيره الصيني: "العلاقات بين روسيا والصين خير مثال على العلاقات الثنائية".
وخلال المحادثات أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين وروسيا بتطوير العلاقات الثنائية على الرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد الرئيس الصيني أن الصين وروسيا تعملان معا لتطبيق تعددية حقيقية تكون بمثابة دعامة لتوحيد العالم في التغلب على الأزمات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية