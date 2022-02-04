https://arabic.sputniknews.com/20220204/التحول-الرقمي-في-الأردن-خطوات-مهمة-لتحسين-البيئة-الاجتماعية-والاقتصادية-1058035224.html

التحول الرقمي في الأردن.. خطوات مهمة لتحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية

التحول الرقمي في الأردن.. خطوات مهمة لتحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية

في ظل محاولاتها لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، أولت الدولة الأردنية مؤخرًا اهتمامًا بالغًا بمشروعات التحول الرقمي، كهدف رئيسي لجذب الاستثمارات وتقليل... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T18:39+0000

2022-02-04T18:39+0000

2022-02-04T18:39+0000

أخبار الأردن

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وفي هذا الإطار يستضيف الأردن مؤتمر التحول الرقمي الثاني في الأردن، الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 15 مارس/آذار 2022، حيث سيتبادل خلاله أكثر من 200 خبير حكومي وصناعي من العديد من الوزارات والصناعات و30 متحدثاً خبيراً الرؤى حول الأفكار الجديدة ومناقشة خارطة الطريق لمستقبل التحول الرقمي للمملكة.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أشار في رسالته الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده الستين إلى أن الثورة التكنولوجية توفر فرصة لإعادة هندسة القطاع العام بطرق مبتكرة، لافتاً إلى أن أتمتة التعاملات الرسمية، ستجعل تقديم الخدمات العامة عملية أكثر سلاسة وكفاءة وشفافية. وأكد الملك على أن تقليل المعاملات الورقية المباشرة، سيختزل الكثير من الترهل، وستصبح سوية الخدمات وعدالتها أقل عرضة للأهواء الشخصية أو الفساد الوظيفي الذي يختبئ في الرزم الورقية المكدسة، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.مؤتمر التحول الرقميوأكد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن على أهمية مشاركة الوزارة في مثل هذه المؤتمرات لبحث الفرص والتحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ التحول الرقمي، وكيف يمكن الاستفادة من الفرص الحالية لتحقيق الإنجازات في الوقت المناسب.وقال إن التحول الرقمي يلعب دورا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من حلول في العديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والأمن وغيرها من القطاعات، وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن من الممكن تطويرها في العزلة عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، ومن بين أولويات الحكومة إتاحة التقنيات الرقمية وضمان توفيرها بكفاءة.واحتل الأردن المرتبة 104 من بين 193 دولة في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة في الاستقصاء الذي أجرته الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة في 2020، في نشر شبكة الجيل الخامس في البلاد في عام 2022، والتي من المتوقع تشغيلها في غضون 18 شهراً، وتنفذ حالياً برنامجاً رئيساً لتحويل تقديم الخدمات العامة على القنوات الرقمية.الحد من البيروقراطيةترى الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الأردن يحاول منذ سنوات مواكبة التطور العالمي بالتحول الرقمي حيث شكلت بعض القطاعات باستخدام التحول الرقمي في تحسين نوعية الخدمات، وساهم التحول الرقمي في قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا والتعلم عن بعد، حيث أسهم في حل التحديات التي جاءت نتيجة الجائحة.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هناك أهمية كبيرة من مواكبة التطور في عملية التحول الرقمي، حيث من المتوقع أن يساهم هذا التحول في جلب الاستثمارات العالمية وخلق المشاريع الريادية في قطاعات الصناعة والخدمات.وأكدت الشعار أن هناك دولًا عربية استطاعت لفت أنظار العالم إليها بعد أن تقدمت بمراحل التطور نحو التحول الرقمي، الذي أسهم في رفع معدلات النمو لتلك الدول إلى معدلات مرتفعة مقارنة مع دول الجوار.وأشارت الشعار إلى أن الأردن شهد على نجاح قطاعات اعتمدت على التحول الرقمي، خاصة قطاع التكنولوجيا والمشاريع الريادية والتعليم والصحة، موضحة أن محاولة إدراج التحول الرقمي في القطاع الضريبي والمعاملات الإلكترونية سيساهم في الحد من البيروقراطية في إتمام المعاملات الحكومية.تنمية اقتصادية مستدامةمن جانبه اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الدولة الأردنية تسابق الزمن من أجل إيجاد بيئة متطورة وجاذبة وموثوقة للاستثمار، لا سيما الاستثمار الرقمي للوصول إلى بيئة مستدامة تخدم كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تسعى الحكومة الأردنية مؤخرًا للحاق بركب التحول الرقمي العالمي، لذلك بادرت بإطلاق استراتيجية التحول الرقمي، والذي يشكل إطارا استراتيجيًا للتحول الرقمي، والذي يحدد كل المتغيرات والمتطلبات اللازمة لمواكبة تقديم الحكومة للخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والذي سوف يلمسه المستفيدون من الحكومة كالمواطنين والسياح والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع وكافة القطاعات.وأكد أن الاهتمام الحكومي بالتحول الرقمي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية، والحفاظ على الاستدامة، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتقليل البيروقراطية.وتابع: "هناك مبادرة من الديوان الملكي لتطوير الأداء الاقتصادي الحكومي، لإيجاد لجنة ملكية تعمل على التطوير الاقتصادي، بالتشارك مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، ولذلك سيكون التحول الرقمي أولولية على جدول الأعمال الوطني للتحول نحو اقتصاد ربحي موثوق والذي يعتمد على بيئة التنمية الرقمية وريادة الأعمال وخدمات المنصات الرقمية، للوصول إلى اقتصاد رقمي آمن وشامل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للأردن".وأطلقت الحكومة الأردنية استراتيجية التحول الرقمي في الأردن عام 2020، كإطار استراتيجي يحدد التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة لمواكبة تقدم التحول الرقمي عالميًا وتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وبما يشمل تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نوعية الحياة بنحو أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية ورفاهية، وفقا للغد.

https://arabic.sputniknews.com/20210709/استراتيجية-التحول-الرقمي-في-الأردن-ما-أهدافها-وتأثيرها-على-الاقتصاد؟-1049523896.html

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