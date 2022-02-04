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https://arabic.sputniknews.com/20220204/التلفزة-التونسية-تصدر-بيانا-بشأن-التحركات-الاحتجاجية-بقسم-الأخبار-1057911509.html
التلفزة التونسية تصدر بيانا بشأن التحركات الاحتجاجية بقسم الأخبار
التلفزة التونسية تصدر بيانا بشأن التحركات الاحتجاجية بقسم الأخبار
أعربت التلفزة التونسية، اليوم الجمعة، عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:46+0000
2022-02-04T10:46+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقل الموقع الإلكتروني موزاييك إف إم، صباح اليوم الجمعة، عن التلفزة التونسية أنها وعلى عكس ما تم ذكره لم تتنكر لتعهداتها بشأن المطالب المهنية، لكنها دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية.وأكدت التلفزة التونسية أنه من النقاط الخلافية البارزة ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية، وهي نقاط لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظل ظروف تمر به المؤسسة التونسية من صعوبات مالية.ونشرت التلفزة التونسية بيانا أوضحت فيه أنها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية، مع العمل على اقتناء معدات لتوفير أفضل الظروف لعمل الصحفيين وإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية.ودعت التلفزة، في بيانها، الصحفيين إلى تفهّم خصوصية هذا المرفق العمومي، مع الحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة ومكانتها.وكان الصحفيون بقسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية قرروا حمل الشارة الحمراء بداية من الثامن من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمؤسسة، والذي قرر تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى، بسبب تعطل التفاوض وغياب مشروع إصلاحي جدي يرتقي بالمؤسسة وخاصة قسم الأخبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/نقيب-الصحفيين-التونسيين-قرار-سياسي-بمنع-كل-الأحزاب-من-دخول-التلفزيون-العمومي-1055243669.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

التلفزة التونسية تصدر بيانا بشأن التحركات الاحتجاجية بقسم الأخبار

10:46 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Mariam Kedeiraتجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021
تجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Mariam Kedeira
تابعنا عبر
أعربت التلفزة التونسية، اليوم الجمعة، عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة.
ونقل الموقع الإلكتروني موزاييك إف إم، صباح اليوم الجمعة، عن التلفزة التونسية أنها وعلى عكس ما تم ذكره لم تتنكر لتعهداتها بشأن المطالب المهنية، لكنها دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية.
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
11 يناير, 13:37 GMT
وأكدت التلفزة التونسية أنه من النقاط الخلافية البارزة ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية، وهي نقاط لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظل ظروف تمر به المؤسسة التونسية من صعوبات مالية.
ونشرت التلفزة التونسية بيانا أوضحت فيه أنها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية، مع العمل على اقتناء معدات لتوفير أفضل الظروف لعمل الصحفيين وإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية.
ودعت التلفزة، في بيانها، الصحفيين إلى تفهّم خصوصية هذا المرفق العمومي، مع الحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة ومكانتها.
وكان الصحفيون بقسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية قرروا حمل الشارة الحمراء بداية من الثامن من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمؤسسة، والذي قرر تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى، بسبب تعطل التفاوض وغياب مشروع إصلاحي جدي يرتقي بالمؤسسة وخاصة قسم الأخبار.
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